Чемпіон Європи міг опинитися в "Динамо": що зірвало трансфер

Як зірвався перехід у "Копенгаген"

Улітку 2015 року Білий залишив "Зорю" та перейшов до хорватського "Хайдука". Українець швидко адаптувався до нової команди й закріпився в основному складі.

Уже приблизно через чотири місяці після переходу до Спліта футболіст отримав пропозицію від данського "Копенгагена".

"У мене був шок: пограв у "Хайдуку" чотири місяці – і вже така пропозиція. Не міг повірити", – згадав футболіст.

Однак трансфер не відбувся через кадрову ситуацію в хорватському клубі. "Хайдук" продав до Китаю свого капітана та центрального захисника Горана Міловича, після чого в команді залишилося лише двоє гравців на цій позиції. Керівництво пояснило Білому, що не може відпустити його через брак футболістів.

Варіант із "Динамо" та помилка на емоціях

Приблизно через пів року після історії з "Копенгагеном" з'явився варіант із київським "Динамо". Столичний клуб був зацікавлений у захиснику, проте хотів спочатку запросити його на перегляд.

На той момент у "Хайдуку" змінилися президент, спортивний директор і тренер. Новий спортивний директор Маріу Бранку не вважав такий формат переговорів прийнятним.

"Послухай, такий серйозний клуб, як київське "Динамо", хоче взяти тебе на перегляд? Це не солідно. Хай просто надішлють пропозицію – питання не в ціні, хай це буде просто солідно", – так Білий переказав позицію функціонера.

У підсумку "Хайдук" не відпустив футболіста на перегляд, а "Динамо" не продовжило переговори без цього етапу. Трансфер зірвався.

Зрештою Білий сам попросив розірвати контракт із хорватським клубом. Це рішення він ухвалив на емоціях.

"Це була велика помилка", – визнає футболіст.