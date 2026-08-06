Бунт проти Інфантіно: скандальний президент ФІФА отримав підтримку та залишиться на посаді

Мільярдний провал та вибачення перед радою

Приводом для кризи став проєкт FIFA Forward Enterprise (FFE) з оцінкою в 20 млрд доларів. Інфантіно планував залучити 4,2 млрд доларів від інвесторів (зокрема від фонду Thrive Eternal Джошуа Кушнера), продавши близько 20% комерційних прав на майбутні чемпіонати світу.

Після шквалу обурення план було повністю згорнуто, а керівництво ФІФА надіслало офіційний лист із вибаченнями членам ради та національним асоціаціям.

"Визнаємо припущені помилки. Процес мав вестися зовсім інакше. Пропозиція FFE остаточно знята з порядку денного. ФІФА винесе уроки з цього досвіду", - йдеться в заяві організації.

Генеральний секретар Маттіас Графстрьом, який раніше публічно назвав події "сумною та ганебною серією епізодів", на саміті в Марокко разом із виконкомом підтвердив підтримку Інфантіно. Водночас у ФІФА заявили, що "більше не терпітимуть атак на свою репутацію".

Хвиля недовіри: від УЄФА до прем'єр-міністра Канади

Незважаючи на спробу вибачитися, тиск на очільника світового футболу досяг піку. УЄФА пригрозила бойкотом чемпіонату світу й запевнила, що втратила довіру до керівництва ФІФА. До вимог фундаментальних реформ приєдналися Асоціація європейських ліг (включаючи АПЛ, Ла Лігу та Серію А), а також КОНКАКАФ.

Заклики до відставки звучать на найвищому рівні. Зокрема, прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про повну втрату довіри до Інфантіно, назвавши його дії "фатальним провалом управління".

Також стався і внутрішній розкол - із команди очільника ФІФА вже пішов його старший радник Карлос Кордейро, а Арсен Венгер та інші топ-менеджери публічно дистанціювалися від скандальної ініціативи.

Окремо у ФІФА змушені були спростовувати чутки про те, що Інфантіно начебто обіцяв Марокко право проведення фіналу ЧС-2030 в обмін на політичну підтримку, назвавши ці повідомлення неправдивими. На тлі цих подій націленість функціонера піти на четвертий термін під час березневих виборів опинилася під великим сумнівом.