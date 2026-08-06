Бунт проти Інфантіно: скандальний президент ФІФА отримав підтримку та залишиться на посаді
Президент ФІФА Джанні Інфантіно отримав повну підтримку від виконкому федерації. Але попри це, хвиля обурення в європейському та світовому футболі ставлять під загрозу його переобрання на посаду в березні.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на матеріал видання ESPN.
Мільярдний провал та вибачення перед радою
Приводом для кризи став проєкт FIFA Forward Enterprise (FFE) з оцінкою в 20 млрд доларів. Інфантіно планував залучити 4,2 млрд доларів від інвесторів (зокрема від фонду Thrive Eternal Джошуа Кушнера), продавши близько 20% комерційних прав на майбутні чемпіонати світу.
Після шквалу обурення план було повністю згорнуто, а керівництво ФІФА надіслало офіційний лист із вибаченнями членам ради та національним асоціаціям.
"Визнаємо припущені помилки. Процес мав вестися зовсім інакше. Пропозиція FFE остаточно знята з порядку денного. ФІФА винесе уроки з цього досвіду", - йдеться в заяві організації.
Генеральний секретар Маттіас Графстрьом, який раніше публічно назвав події "сумною та ганебною серією епізодів", на саміті в Марокко разом із виконкомом підтвердив підтримку Інфантіно. Водночас у ФІФА заявили, що "більше не терпітимуть атак на свою репутацію".
Хвиля недовіри: від УЄФА до прем'єр-міністра Канади
Незважаючи на спробу вибачитися, тиск на очільника світового футболу досяг піку. УЄФА пригрозила бойкотом чемпіонату світу й запевнила, що втратила довіру до керівництва ФІФА. До вимог фундаментальних реформ приєдналися Асоціація європейських ліг (включаючи АПЛ, Ла Лігу та Серію А), а також КОНКАКАФ.
Заклики до відставки звучать на найвищому рівні. Зокрема, прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про повну втрату довіри до Інфантіно, назвавши його дії "фатальним провалом управління".
Також стався і внутрішній розкол - із команди очільника ФІФА вже пішов його старший радник Карлос Кордейро, а Арсен Венгер та інші топ-менеджери публічно дистанціювалися від скандальної ініціативи.
Окремо у ФІФА змушені були спростовувати чутки про те, що Інфантіно начебто обіцяв Марокко право проведення фіналу ЧС-2030 в обмін на політичну підтримку, назвавши ці повідомлення неправдивими. На тлі цих подій націленість функціонера піти на четвертий термін під час березневих виборів опинилася під великим сумнівом.
Раніше керівник спортивної редакції РБК-Україна Данило Вереітін розбирався, чому план Інфантіно продати чемпіонат світу - це погана ідея для футболу.