Два швидкі голи та промах Ямаля

Поєдинок на "Камп Ноу" розпочався катастрофічно для господарів.

Уже на п'ятій хвилині Тейджон Б'юкенен відкрив рахунок, скориставшись помилкою каталонців.

Минуло лише дві хвилини, як "Вільярреал" подвоїв перевагу. Після передачі Альберто Молейро відзначився Тані Олувасейї.

"Барселона" поступово перехопила ініціативу та отримала чудову нагоду скоротити відставання ще в першому таймі.

На 19-й хвилині після порушення правил проти Ламіна Ямаля арбітр призначив пенальті, переглянувши повтор епізоду за допомогою VAR.

Ямаль сам підійшов до одинадцятиметрової позначки, проте влучив у стійку воріт.

До перерви каталонці так і не змогли змінити рахунок.

Три голи за десять хвилин

Після відпочинку господарі значно посилили тиск на оборону суперника.

На 57-й хвилині Жерар Мартін ударом головою скоротив відставання, подарувавши "Барселоні" надію на порятунок.

Уже за чотири хвилини Фермін Лопес завершив атаку за участю Ямаля та Рафіньї, відновивши рівновагу.

Каталонці не зупинилися й продовжили атакувати. На 67-й хвилині після прострілу Еріка Гарсії захисник "Вільярреала" Пау Наварро зрізав м'яч у власні ворота.

У компенсований час Наварро отримав другу жовту картку та залишив гостей у меншості.

Господарі втримали переможний рахунок до фінального свистка.

"Барселона" – "Вільярреал" – 3:2 (0:2) Голи: Мартін (57), Лопес (61), Наварро (67, автогол) – Б'юкенен (5), Олувасейї (7).

Нереалізований пенальті: Ямаль (23). Вилучення: Наварро (90+, "Вільярреал").

"Барселона" зберегла лідерство

Завдяки перемозі команда Гансі Фліка набрала 36 очок після 13 матчів і залишилася на першому місці турнірної таблиці чемпіонату Іспанії.

Каталонці зберегли триочкову перевагу над мадридським "Реалом", який напередодні здолав "Сельту" з рахунком 2:1.

Натомість "Вільярреал" залишився на дев'ятій сходинці з 15 очками, втративши можливість здобути очки після вдалого початку зустрічі.