"Атлетік Футзал" – "Семей": хід матчу

Команда Дениса Овсяннікова активно розпочала зустріч і могла відкрити рахунок після небезпечної комбінації за участю бразильця Андре. Однак голкіпер гостей Кніссу впорався з ударом українського клубу.

Натомість першими забили казахстанці. На 7-й хвилині Фернандо замкнув передачу Турсагулова та влучив у правий кут воріт. "Атлетік" відповів серією атак і зрештою домігся свого: на 18-й хвилині Нагорний обіграв захисника та пробив із гострого кута, відновивши рівновагу.

Два вилучення зіпсували гру українцям

Після перерви ситуація для дніпрян ускладнилася. На 24-й хвилині Калашніков отримав другу жовту картку та залишив команду в меншості. "Семей" скористався чисельною перевагою: на 26-й хвилині Педрінью елегантним ударом лівою ногою відправив м'яч під стійку воріт Мещерякова.

"Атлетік" не припинив боротьбу та зумів відігратися. На 35-й хвилині після передачі Литвиновського Виставной влучив у порожні ворота.

Проте втримати нічийний рахунок господарям не вдалося. На 36-й хвилині Мещеряков також заробив друге попередження та достроково залишив майданчик. Гості знову реалізували більшість: Педрінью на 38-й хвилині оформив дубль, цього разу відзначившись красивим ударом правою ногою.

Коли відбудеться матч-відповідь

Таким чином, "Семей" здобув виїзну перемогу з рахунком 3:2 та отримав перевагу перед другим поєдинком. Нагадаємо, минулого сезону казахстанський клуб став віцечемпіоном країни та володарем національного Кубка.

Матч-відповідь між командами відбудеться 5 грудня. Початок зустрічі запланований на 16:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів з футзалу. Плейоф. 1/8 фіналу

Атлетік Футзал (Україна) – Семей (Казахстан) – 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 – Фернандо, 7; 1:1 – Нагорний, 18; 1:2 – Педрінью, 26; 2:2 – Виставной, 35; 2:3 – Педрінью, 38.

Вилучення: Калашніков, 24 (друга жовта); Мещеряков, 36 (друга жовта) – обидва "Атлетік Футзал".