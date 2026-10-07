Артета залишається в "Арсеналі" на особливих умовах: деталі нового контракту

Контракт на покращених умовах

Нова угода Артети розрахована до 2030 року. Попередній контракт 44-річного фахівця мав завершитися після закінчення поточного сезону.

Про досягнуту домовленість щодо нового контракту стало відомо ще раніше, однак тепер сторони офіційно закріпили продовження співпраці.

"Арсенал" значно покращив фінансові умови тренера. Його базова зарплата зросте з 10 до 15 мільйонів фунтів на рік з урахуванням бонусів.

"Цей клуб унікальний, його характер і те, як він змушує тебе себе почувати. Я відчуваю величезну привілейованість від того, що наша спільна подорож продовжиться", - заявив Артета.

Іспанець також підкреслив, що не вважає нинішні успіхи команди кінцевою точкою.

"Ми вже створили особливий зв'язок і спогади, які залишаться на все життя. І найцікавіше те, що це лише початок того, чого ми можемо досягти разом", - сказав тренер.

Артета будує свою еру в Лондоні

Артета очолив "Арсенал" у грудні 2019 року. За цей час іспанець привів команду до перемоги в Прем'єр-лізі та Кубку Англії.

Минулого сезону лондонці вперше за 20 років стали чемпіонами Англії. Крім того, "Арсенал" дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де поступився ПСЖ. Поразка у вирішальному матчі європейського турніру стала серйозним ударом для команди, але водночас лише посилила мотивацію Артети та керівництва клубу.

"Ми маємо особливий зв'язок із Мікелем і дуже пишаємося всім, чого досягли з моменту його повернення до клубу у 2019 році", - заявили співвласники "Арсеналу" Стен і Джош Кронке.

Продовження контракту Артети розглядається не просто як збереження тренера. Клуб розраховує, що іспанець продовжить будувати команду, яка вже перетворилася на одного з найсильніших представників європейського футболу.

Артета неодноразово демонстрував бажання залишитися в Лондоні після завершення попередньої угоди. Тепер його майбутнє визначене щонайменше до 2030 року.

Таким чином, іспанець потенційно може провести в "Арсеналі" понад десять років, продовжуючи боротьбу за нові трофеї.