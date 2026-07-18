Зірка ММА відкинув варіант поєдинку із Усиком за правилами боксу
Американський боєць змішаного стиля Джон Джонс поділився думками стосовно можливого поєдинку із Олександром Усиком. Він вважає, що така зустріч не може відбутися ані в форматі боксерського поєдинку, ані в форматі змішаних єдиноборств.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на The Ring.
Чому Усику не варто йти в ММА
Джо Джонс відзначив, що не готовий битися із Усиком, але міг би допомогти йому у вдосконаленні бійцівських навичок.
"Ні, мені це не цікаво. Зовсім ні. Я пасуватиму. Усик є Усик. Він один з абсолютних GOAT-ів боксу у важкій вазі. Я також знаю, що він займається боротьбою, і ця боротьба була важливою частиною його тренувань протягом багатьох років. Мабуть, саме тому він такий домінантний у клінчі. Якби він хотів перевірити всі свої бойові навички, я би міг йому дати якісь поради", – сказав Джо Джонс.
Водночас, Джонс зазначив, що не вважає Усика бійцем, який міг би битися в ММА.
"З усіх боксерів-важковаговиків я вважаю, що Усик має найбільший потенціал і може бути конкурентоспроможним. Але я не боксер і не вважаю Усика повноцінним бійцем. Думаю, світ знає, що сталося б, якби нас замкнули в одній кімнаті, і я на цьому зупинюся. Так само, як я поважаю його на рингу, він повинен поважати мене в октагоні", – сказав Джонс.
Кар'єра Джона Джонса
39-річний американець наразі зберігає статус чемпіона UFC у важкій вазі. Він виграв цей титул у 2023 році, здобувши перемогу над Сірілом Ганом. 16 листопада 2024 року Джонс захистив титул у поєдинку із Стіпе Міочичем.
Попри те, що у липні 2025 року керівник UFC Дана Вайт оголосив про те, що Джон Джонс завершив кар'єру, сам Джонс заявив, що готовий повернутися до змагань.
У 2016 році Джонса було відсторонено Американською антидопінговою агенцією за використання заборонених препаратів. Тоді спортсмен пропустив один рік.
Читайте також про дебют Жана Беленюка в ММА. Український борець здобув яскраву перемогу над Хаїмом Гозалі.