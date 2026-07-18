Зірка ММА відкинув варіант поєдинку із Усиком за правилами боксу

Чому Усику не варто йти в ММА

Джо Джонс відзначив, що не готовий битися із Усиком, але міг би допомогти йому у вдосконаленні бійцівських навичок.

"Ні, мені це не цікаво. Зовсім ні. Я пасуватиму. Усик є Усик. Він один з абсолютних GOAT-ів боксу у важкій вазі. Я також знаю, що він займається боротьбою, і ця боротьба була важливою частиною його тренувань протягом багатьох років. Мабуть, саме тому він такий домінантний у клінчі. Якби він хотів перевірити всі свої бойові навички, я би міг йому дати якісь поради", – сказав Джо Джонс.

Водночас, Джонс зазначив, що не вважає Усика бійцем, який міг би битися в ММА.

"З усіх боксерів-важковаговиків я вважаю, що Усик має найбільший потенціал і може бути конкурентоспроможним. Але я не боксер і не вважаю Усика повноцінним бійцем. Думаю, світ знає, що сталося б, якби нас замкнули в одній кімнаті, і я на цьому зупинюся. Так само, як я поважаю його на рингу, він повинен поважати мене в октагоні", – сказав Джонс.

Кар'єра Джона Джонса

39-річний американець наразі зберігає статус чемпіона UFC у важкій вазі. Він виграв цей титул у 2023 році, здобувши перемогу над Сірілом Ганом. 16 листопада 2024 року Джонс захистив титул у поєдинку із Стіпе Міочичем.

Попри те, що у липні 2025 року керівник UFC Дана Вайт оголосив про те, що Джон Джонс завершив кар'єру, сам Джонс заявив, що готовий повернутися до змагань.

У 2016 році Джонса було відсторонено Американською антидопінговою агенцією за використання заборонених препаратів. Тоді спортсмен пропустив один рік.