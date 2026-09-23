Жорсткий дедлайн: WBO зобов’язала команди Алімханули та Банка розпочати переговори про бій

Деталі переговорів та умови WBO

Сторонам встановили термін на укладання договору в 15 днів - тобто дедлайн вже 7 жовтня. Планом Б є промоутерські торги зі стартовою ставкою 300 тисяч доларів, якщо угоди не буде.

При цьому будь-яка сторона може вимагати початок торгів достроково.

Демарш Шираза та хто битиметься за пояс

Ексчемпіон Хамза Шираз (24-0-1, 19 КО) здав титул через малий гонорар (750 тисяч доларів). Він також публічно обурився тим, що пояс віддали Алімханули, пригадуючи йому давній допінг-тест.

Другий номер рейтингу Дієго Пачеко теж проігнорував шанс і обрав бій із Даріусом Фулгумом.

Жанібек Алімханули - 1-й номер рейтингу та ексчемпіон у нижчому дивізіоні. Його суперник - Якоб Банк, який є 3-м номером рейтингу.