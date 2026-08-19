Я вже втомлений: Берінчик відверто розповів про свій стан перед титульним боєм

Повернення у ринг та титульний бій у Лондоні

Уже 29 серпня у Лондоні Денис Берінчик повертається до рингу після тривалої перерви. Опонентом українця стане британський боксер Сем Нокс - третій номер рейтингу WBO та сьомий номер світового заліку.

На кону поєдинку стоятиме вакантний пояс WBO International, яким український спортсмен володів раніше.

"Залишилося менше двох тижнів, у п'ятницю вирушаємо до Лондона. І ми будемо битися за титул WBO International, який у мене колись був", - розповів Берінчик.

Також він зазначив, що головною задачею для нього є завершити спаринги та заключний цикл без нових ушкоджень.

Відновлення після важкої операції

Берінчик зізнався, що минулого року переніс складне хірургічне втручання на плечі та пройшов тривалий процес реабілітації. Перша спроба повернення вимагала значних зусиль, однак зараз плече повністю відновлене.

За словами спортсмена, загальна фізична підготовка пройшла успішно, і наразі він виходить на пік форми перед майбутнім поєдинком.

"Загальна фізична підготовка приносила мені задоволення. Але зараз тільки швидкість, тільки бокс. Я вже втомлений, але треба зібратися за тиждень, бо маю ще певний етап підготовки", - наголосив український боксер.

Кінодебют у ролі самого себе

Окрім спортивних новин, Денис поділвся враженнями від участі у знімальному процесі художнього фільму, де йому довелося зіграти самого себе.

"Я погодився одразу, бо грав боксера. Все відзняли за один день, але довелося працювати на повну. Трохи довелося напарника бити, але його ловив ринг", - зазначив Берінчик.