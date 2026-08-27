Визнав небезпеку: Берінчик розповів про план на титульний бій проти британського нокаутера

Дата, місце та повернення після паузи

Бій відбудеться вже 29 серпня 2026-го року на знаменитій арені O2 у Лондоні. Поєдинок увійде до андеркарду протистояння суперважковаговиків Мозеса Ітауми та Філіпа Хрговича.

Для 38-річного українця це буде перший вихід у ринг з лютого 2025-го року. Тоді Берінчик зазнав першої поразки в кар'єрі, втративши титул чемпіона світу WBO у бою проти американця Кейшона Девіса, після чого переніс операцію та проходив тривалу реабілітацію.

Варто зазначити, що саме титул WBO International Денис раніше звільнив перед своїм чемпіонським поєдинком проти Емануеля Наваррете, а тепер має шанс повернути його.

Налаштування на суперника та план Берінчика

Суперник українця, Сем Ноукс, свій останній бій провів у червні 2026-го року, нокаутувавши мексиканця Беніто Санчеса Гарсію вже у другому раунді. Берінчик відзначив високу ударну потужність британця та поділився планом на бій:

"У нього 79% перемог нокаутом, тому будемо остерігатися в перших раундах. Будемо робити все, що від нас залежить і намагатися перебоксувати. А якщо буде якийсь момент закінчити достроково - обов'язково скористаємось", - сказав Берінчик.