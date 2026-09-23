Україна здобула першу медаль Євро-2026 з боксу

Як Луцак виграла бронзову медаль чемпіонату Європи

Українська спортсменка виступала у ваговій категорії до 80 кг. У півфінальному поєдинку Ірина зустрілася з представницею Ірландії Лізою О'Рурк. Луцак поступилася суперниці одноголосним рішенням суддів із рахунком 0:5 – усі п'ять рефері віддали перевагу ірландській боксерці.

Таким чином, Ірина Луцак зупинилася за крок від фіналу, але принесла Україні першу нагороду на чемпіонаті Європи-2026.

Ірина Луцак: чемпіонка України та Європи U-23

Ірина Луцак представляє Івано-Франківщину та є вихованкою Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Боксерка родом із Печеніжина. Її тренером є заслужений тренер України Василь Кондрат.

У 2024 році Луцак стала чемпіонкою Європи серед спортсменів до 23 років у ваговій категорії до 81 кг. Тоді вона увійшла до складу української команди, яка здобула перше загальнокомандне місце на континентальній першості.

У червні 2026 року Луцак стала чемпіонкою України серед еліти у категорії до 80 кг. У фінальному поєдинку вона здобула перемогу та виборола золоту медаль національної першості.

Ще дві медалі України можуть стати срібними або золотими

Україна має ще двох фіналістів чемпіонату Європи-2026. Ганна Охота пробилася до фіналу жіночої вагової категорії до 48 кг, де зустрінеться з російською боксеркою. Ельвін Алієв також вийшов у фінал – він змагатиметься за золото у категорії до 65 кг.

Ще двоє представників чоловічої збірної України – Павло Іллюша та Айдер Абдураїмов — дісталися півфіналів своїх вагових категорій і вже гарантували собі щонайменше бронзові медалі.

Чемпіонат Європи-2026 з боксу проходить у Софії з 15 до 26 вересня. На турнірі Україну представляють 20 боксерів – десять чоловіків і десять жінок.