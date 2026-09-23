Україна здобула першу медаль Євро-2026 з боксу
Збірна України здобула першу медаль чемпіонату Європи-2026 з боксу, який проходить у Софії. Ірина Луцак стала бронзовою призеркою континентальної першості у ваговій категорії до 80 кг.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Як Луцак виграла бронзову медаль чемпіонату Європи
Українська спортсменка виступала у ваговій категорії до 80 кг. У півфінальному поєдинку Ірина зустрілася з представницею Ірландії Лізою О'Рурк. Луцак поступилася суперниці одноголосним рішенням суддів із рахунком 0:5 – усі п'ять рефері віддали перевагу ірландській боксерці.
Таким чином, Ірина Луцак зупинилася за крок від фіналу, але принесла Україні першу нагороду на чемпіонаті Європи-2026.
Ірина Луцак: чемпіонка України та Європи U-23
Ірина Луцак представляє Івано-Франківщину та є вихованкою Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Боксерка родом із Печеніжина. Її тренером є заслужений тренер України Василь Кондрат.
У 2024 році Луцак стала чемпіонкою Європи серед спортсменів до 23 років у ваговій категорії до 81 кг. Тоді вона увійшла до складу української команди, яка здобула перше загальнокомандне місце на континентальній першості.
У червні 2026 року Луцак стала чемпіонкою України серед еліти у категорії до 80 кг. У фінальному поєдинку вона здобула перемогу та виборола золоту медаль національної першості.
Ще дві медалі України можуть стати срібними або золотими
Україна має ще двох фіналістів чемпіонату Європи-2026. Ганна Охота пробилася до фіналу жіночої вагової категорії до 48 кг, де зустрінеться з російською боксеркою. Ельвін Алієв також вийшов у фінал – він змагатиметься за золото у категорії до 65 кг.
Ще двоє представників чоловічої збірної України – Павло Іллюша та Айдер Абдураїмов — дісталися півфіналів своїх вагових категорій і вже гарантували собі щонайменше бронзові медалі.
Чемпіонат Європи-2026 з боксу проходить у Софії з 15 до 26 вересня. На турнірі Україну представляють 20 боксерів – десять чоловіків і десять жінок.
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