Пенсія Усика, нащо Ломаченку бокс і камбек Кличка у 50: інтерв'ю з Ігорем Фаніяном

"Ветеранський бокс в Україні стрімко розвивається"

– Ігорю, у червні ви провели другий турнір від Української ліги боксу учасників бойових дій. Розкажіть детальніше про цей турнір: як відбирали учасників, в яких категоріях боксували?

Вся робота по організації турнірів для Української ліги боксу ветеранів бойових дій вже вибудована в нас так, що в нас вже є база спортсменів-ветеранів, ми розуміємо, хто має з ким боксувати і в якій ваговій категорії. Ми стараємось робити все максимально професійно, і так аби у виграші були всі: і ветерани, і вболівальники.

Це дуже важлива місія, яку ми продовжимо розвивати навіть після завершення бойових дій адже військові потребують підтримки і ми всі маємо об’єднатись та надати їм її. Я, та всі залучені в процес, це бачимо і в це віримо, тому ми і вирішили створити спеціальну лігу, яка буде присвячена суто розвитку ветеранського руху. І за майже 2 роки її існування, можу сказати, наші дії правильні.

Переможцем став В'ячеслав Кут'їн, людина із складною долею. 13 місяців у полоні, ампутація обох ніг... Розкажіть про нього детальніше? Яка він людина?

В’ячеслав справді має дуже складну долю. Але він справжній воїн за своїм характером, він пройшов все це, пройшов процес реабілітації, і зараз ще й вирішив боксувати. Уявляєте, що це за людина? Я безмежно радий, що такі люди долучаються до нашої Ліги.

В нашому червневому турнірі він зустрівся з Олексієм Колісніченком – ветераном також з подвійною ампутацією. За підсумком дуелі Кут’їн став чемпіоном України серед ветеранів, чим буде мотивувати інших захисників йти у спорт і у бокс зокрема. У нас після минулої події сотні заявок на участь – це дуже радує.

Ви задоволені тим, як розвивається ветеранський бокс? У чому основні складнощі?

Я дуже задоволений як розвивається ветеранський бокс. Ми організовуємо власні турніри, санкціонуємо змагання, які проводять інші компанії. Щодня до нас звертаються все більше і більше людей аби стати частиною Української ліги боксу ветеранів бойових бій.

Вечір ветеранського боксу (фото: Spartabox Faniian Promotions)

Ми працюємо заради допомоги нашим ветеранам в реабілітації, і пишаємось, коли бачимо їхні успіхи в цьому процесі. Процес розвитку Ліги невпинний – наразі розробляється сайт УЛБВБД, де будуть рейтинги боксерів, будуть вказані діючі чемпіони та інша корисна інформація.

Складнощі, я б сказав, традиційні як і в організації вечорів боксу серед професіоналів. Потрібно узгодити пари боксерів, логістику, майданчик, квитки, трансляцію, тощо. Але ми в цьому вже маємо великий досвід, тому моя команда справляється на відмінно.

Аудиторії цікаво дивитися такі поєдинки?

Так, дуже цікаво. В нинішній час інакше бути і не може. На наші турніри приїжджають дуже багато рідних, друзів та знайомих ветеранів, приходять звичайні вболівальники, які просто не можуть пройти повз таку важливу подію адже турніри від нашої Ліги це об’єднання українців в допомозі тим, хто нас захищає від ворога кожного дня.

Коли плануєте наступний івент? Скільки учасників хочеться бачити?

У нас наразі план робити три турніри в рік подібні до того, який був в Ірпені, а також два великих вечори професійного боксу, в межах яких будуть відбуватись поєдинки ветеранів. В межах наступної події від Spartabox Faniian Promotions до рингу має вийти Арам Фаніян, минулий бій якого був визнаний Boxrec No-Contest, після чого він повернувся до топ-15 рейтингу WBO.

Наразі ми чекаємо на остаточне рішення від Організації, і вже точно будемо будувати подальші плани. І великою частиною цих планів є наші захисники – як турнірів суто для них, так і великих вечорів разом з професійними боксерами.

"Підтримую повернення Ломаченка"

Що думаєте про рішення Усика відмовитися від своїх поясів та провести останній бій?

Я думаю, Олександр правильно зробив, що звільнив титули і дав можливість іншим боксерам, хлопцям, які вже давно стоять у черзі, за них боксувати. Усик це легенда вже не лише українського але і світового боксу, і він справді поводить себе відповідно до такої характеристики – як в рингу, так і поза ним.

Олександр, як він і казав, має провести свій останній бій з Деонтеєм Вайлдером, заробить грошей, і може сміливо йти на пенсію, займатись своїми справами.

Олександр Усик (фото: Getty Images)

Василь Ломаченко повертається у ринг. А треба? Чи вже варто було поставити крапку?

Я думаю, що треба, а чому б і ні? Знову ж таки – для боксерів бокс це робота, і це їхній заробіток. Якщо є можливість ще раз заробити, якщо є такі пропозиції, то, чому б ні? Ну і у випадку з Ломаченком йому реально знову стати чемпіоном світу адже він великий талант. Тому, я його повернення підтримую.

Як оціните перспективи Гвоздика? Йому майже 40, але чи може він повернутися на високий рівень?

Думаю, якщо Саша захоче, він зможе. Він має в своєму бекграунді велику аматорську кар’єру, він є призером Олімпіади, він володів поясом чемпіона світу, перемігши на той момент домінуючого канадця Адоніса Стівенсона. Тому цей досвід точно є козирем Олександра, а також не варто забувати, що він б’є неначе забиває цвяхи. Я в нього вірю.

Володимир Кличко у 50 років може повернутися на ринг чи це все качки?

Думаю, Володимир не буде повертатись у бокс, хоча все може бути. Мені здається, багато хто з вболівальників, а тим паче українських вболівальників, би цього хотів але Володимиру, як ви правильно сказали, вже 50 років.

Також, як ми всі бачимо, він зараз дуже активно працює заради перемоги України у війні проти ворога, тому йому просто немає коли думати про бокс. Але це суто моя думка, в нього може бути інша.