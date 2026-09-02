"Ніщо мене не зупинить": Санчес вимагає чемпіонський поєдинок із Хрговичем

Офіційний статус та переваги Санчеса

Кубинський боксер наголосив, що існує чітке регламентне рішення Міжнародної боксерської федерації (IBF). Раніше Санчес погодився поступитися правом на бій з Ітаумою в обмін на те, що він збереже статус претендента та отримає бій із переможцем.

"Не має значення, що сказав Хргович. Ми маємо офіційне рішення IBF про те, що Хргович повинен провести свій наступний бій саме проти мене, без жодних інших поєдинків, у тому числі й об’єднавчих", - заявив Френк Санчес.

За його словами, хорват має міцне підборіддя та величезний досвід. Проте кубінець впевнений, що його стиль чудово підходить для поєдинку проти Хрговича.

Мрія про кубінського чемпіона

Санчес зазначив, що готовий зустрітися з хорватом у будь-якому куточку планети - хоч у США, хоч у Саудівській Аравії, де він вже боксував тричі.

32-річний кубинець прагне увійти в історію як перший чемпіон світу в надважкій вазі з Куби, підкресливши, що тренувальний процес під керівництвом Едді Рейносо вивів його на пікову форму.

"Я хочу отримати свою можливість поборотися за титул чемпіона світу, і ніщо мене не зупинить. Мій тренер Едді Рейносо поставив мені чудову базу. У своєму останньому бою я почувався чудово й тепер готовий стати чемпіоном світу", - зазначив Санчес.

Чемпіонство Хрговича та статистика Санчеса

Нагадаємо, Філіп Хргович завоював титул IBF, перемігши британця Мозеса Ітауму технічним нокаутом у 9-му раунді. Проте він здобув цей пояс під чітке зобов'язання провести перший захист саме проти Френка Санчеса.

33-річний Санчес провів у професійному боксі 27 поєдинків. На його рахунку 26 перемог, 19 з яких він здобув нокаутом, та одна поразка – від Агіта Кабаєла у березні 2024-го року.