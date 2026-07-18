Несподіваний вибір: Пак'яо визначився із наступним суперником

Новий бій Пак'яо

Боксерський оглядач Стів Кім поділився опитуванням від Prime Ultimate Boxing. На фото зображені Менні Пак'яо, Флойд Мейвезер та Хуліо Санчес, а також питання "Скільки перемог міг би здобути Джервонта Девіс у поєдинках із цими трьома боксерами?".

Стів Кім написав: "жодної". У відповідь до цього допису до нього звернувся менеджер Пак'яо – Шон Гіббонс.

"Ми можемо це перевірити! Чемпіон готовий", – написав Гіббонс.

Шон Гіббонс підтримав ідею бою Девіс – Пак'яо (фото: скріншот з X.com)

При цьому, як повідомляє видання vRinge, Джервонта Девіс сам писав про перемовини із Менні Пак'яо, але після цієї заяви видалив свій акаунт у соцмережі X.

Кар'єра Джервонти Девіса

31-річний американець виступає в легкій ваговій категорії і має прізвисько "Танк". У 2017 році він переміг пуерториканця Хосе Педрасу і став чемпіоном світу за версією IBF. У 2018 Девісу підкорився титул чемпіона світу за версією WBA Super.

Через проблеми із законом Девіса позбавили титулу WBA. Його звинувачують у побитті його дівчини, відтак WBA відібрала пояс у боксера.

В активі Джервонти Девіса 31 бій і жодної поразки: він виграв 30 поєдинків та один завершив внічию.