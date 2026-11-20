Ветерани, міжнародні амбіції та бій за титул чемпіона світу в Україні

– "Спарта" анонсувала великий вечір боксу на 29 листопада. Наскільки масштабною буде ця подія і чому саме зараз вирішили зібрати таку велику програму? І чому турнір пройде саме в Ужгороді?

– Ужгород ми обрали для проведення заходу через інакшу безпекову ситуацію, аніж, наприклад, у Києві. Бо бігти в укриття через кожні 30 хвилин – це одне, а якщо не дай Боже щось трапиться…

А взагалі хочеться в цьому місці також провести бокс, щоб піднімати його, як культуру нашої нації. Тому що в українському боксі дуже сильні хлопці і про боксерів з України знає весь світ. Ще один фактор: опонентів, які з за кордону, (французи, іспанці, італійці), легше умовити приїхати до Ужгорода, аніж до Києва.

– Це ж буде ваш перший вечір боксу в західних регіонах, правильно?

– Ну, в західних ні, ми у Львові неодноразово проводили івенти. Але на Закарпатті так, це перший раз.

– Ви анонсуєте багато цікавих протистоянь. За яким принципом формували кард? Що було головним пріоритетом: гучні імена, конкурентні пари чи можливість відкрити нові таланти?

– Знаєте, коли такий кард будується, він будується з головною парою. В нашому випадку це поєдинок за участі Арама Фаніяна. У нас трапився резонансний випадок. Він унікальний не лише для України, а й для світу. Ми виграли апеляцію у Всесвітньої боксерської організації, а ви ж знаєте, що у WBO ніхто і ніколи не вигравав апеляційні позови. Тут справедливість взяла гору.

Тому звісно ж, головна подія вечора – це бій Арама Фаніяна, який буде захищати свій пояс WBO Global завдяки тому, що ми виграли апеляцію і Арам залишився у статусі чемпіона.

Аргентинець Ігнасіо Ірібаррен, з яким Арам боксував минулого разу, відмовився від бою-реваншу, визнавши свою поразку. Відповідно, захист у нас проходитиме на серйозному рівні, бо суперник з Іспанії - Сауль Луна - боєць високого рівня. Він шульга, ми його дивилися і гадаю, це буде захоплюючий бій.

– Знаю, що в цей вечір боксу особлива увага буде відведена нашим ветеранам, правда?

– Сама ідея полягає в тому, що ми максимально інтегруємо ветеранський бокс в професійний і так само навпаки. Чому? Тому що я займаюсь, як співзасновник Української ліги боксу ветеранів бойових дій, саме адаптацією ветеранів в суспільстві.

Але нам і суспільство треба привчати до того, що є ветерани, які захищали нас, а деякі ще захищають. Вони дуже травмовані і у них життя продовжується. І ми їм, як глядачі, як партнери, як спонсори, повинні в цьому допомогти.

Тому ми хочемо організувати подію, де можуть боксувати і ветерани війни, і професіонали, і олімпійці. Взагалі ж, турнір присвячується патрульній поліції України. Всім патрульним поліцейським, які зараз воюють. Зокрема, бойовий підрозділ Хижак. Це саме військовий підрозділ. Хлопці, які з патрульної поліції, захищають там нашу землю, нашу незалежність. Багато хлопців, які віддали своє життя, ми повинні вшанувати наших героїв.

Але я хочу сказати, що за рівнем напруженості бувають ветеранські бої ще вищої якості, ніж професійні. Тому це дуже хороше продовження нашої серії турнірів під назвою "Білі комірці", якщо хтось пам'ятає. Тоді ми першими в Україні зробили турніри, де до рингу виходили непрофесійні боксери, а бізнесмени, зірки шоу-бізнесу, та інші відомі особистості.

"Поразка в апеляції стала би поразкою всієї України"

– Ви згадали про Арама Фаніяна. А в якому стані він підходить до свого бою? Як загалом ви пройшли ось цей період з оцією апеляцією, яку подавали в WBO?

– Я хочу сподіватись на те, що брат не дозволить просто так взяти і забрати нашу спільну перемогу, не підведе свого промоутера, яким я і є. Розумієте? Тут же не просто розмова про апеляцію і програш Фаніяна чи програш компанії SpartaBox Faniian Promotion. Це могло би стати поразкою всієї України.

По-перше, Національної ліги професійного боксу України, як організації, яка вперше сама ж ініціювала апеляцію і допомогла в цьому вирішенні, дякуючи Михайлу Михайловичу Зав'ялову, Олегу Івановичу Кудерову, Аліні Шатерниковій, яка включилася у вирішення цих проблем. Але ми не можемо не сказати про головну людину в цій в цій апеляції, яка на юридичному аспекті воювала за нас після бою. Це Микола Ковальчук - дуже серйозний адвокат..

Як показала практика, коли всі казали, що ще ніхто не вигравав у WBO, зокрема, казав один відомий промоутер. Мовляв, це не вийде, ідея приречена. Але дякуючи Богу, все вийшло. Ви знаєте, якими були перші слова, коли підняли руку не Араму?

– Якими?

– На все воля Божа. Так воно і є в цьому житті.

Арам Фаніян (фото: Spartabox Faniian Promotions)

– Це правда. Чи будуть на вечорі боксери, які вже мають міжнародне ім'я або серйозні амбіції щодо титульних поєдинків? На кого глядачам варто звернути особливу увагу?

– Окрім Арама Фаніяна, боксуватиме також наш титулований екс-чемпіон світу Віктор Постол, він намагатиметься закрити поразку від мексиканського боксера. Буде боксувати срібний призер Юнацьких Олімпійських ігор Тарас Бондарчук, до якого приїде боксер з Франції, буде боксувати чемпіон WBC Francophone Максим Молодан. Володар титулу UBO International Олексій Жук також боксуватиме. Ну, і, звісно, дві пари наших ветеранів будуть змагатися за титул чемпіона України.

Віктор Постол (фото: Spartabox Faniian Promotions)

– В межах вечора боксу заплановано загалом чотири бої ветеранів, правильно? Які з них можете виділити, або коротко можете про кожен пару слів сказати, хто з ким?

– Буде класний бій за титул чемпіона України у співзасновника Української ліги боксу ветеранів бойових дій, службовця Нацполіції Олексія Біленького з Дмитром Поповим. Також наш новий чемпіон України серед ветеранів Володимир Саєнко, позивний "Кіпіш", зустрінеться із боксером з Білої Церкви Владом Климчуком, позивний "Клим".

– Наскільки складно сьогодні організувати якісний професійний боксерський вечір в Україні? З якими найбільшими викликами стикається промоутер?

– Фінансова складова – це найбільший виклик. Зібрати певну суму грошей, яку потрібно на те, щоб організувати турнір. Я такі гроші точно ще не заробляю. Все відбувається завдяки нашим партнерам та спонсорам. Від початку повномасштабної війни ветеранів у боксі підтримує місцева влада міста Бровари, а також Київської області, ще від того часу, коли керівником обласної адміністрації був Микола Калашник.

Також хотів би подякувати Офісу Президента, Міністерству молоді та спорту, Міністерству ветеранів. Завдяки ним всім ми наші івенти і проводимо. Тому я дуже вдячний і сподіваюсь, що разом ми зробимо ще багато крутих турнірів. Ми перші в Україні, хто провели бої ветеранів на протезах. Ми перші, хто провели бої ветеранів в кріслах колісних, а нещодавно ми організували бій ветеранів з подвійною ампутацією і внесли цей бій в книгу рекордів України.

Розвиток боксу в Україні та міжнародні плани

– Чи можна говорити, що "SpartaBox" поступово формує власну боксерську екосистему, де молоді спортсмени можуть пройти шлях від перших професійних боїв до серйозних міжнародних поєдинків?

– Так воно і є на сьогодні. Я завжди кажу, що SpartaBox – це не стіни, це команда, яка в першу чергу працює над цим проєктом, над учнями. Що таке SpartaBox? Це найбільший тренувальний зал в Україні, який знаходиться на Шулявці у Києві. Другий наш зал – у Палаці Спорту. Гадаю, далеко не кожен клуб може похизуватися залом у Палаці Спорту.

Ясна річ, це ціла екосистема. Починаючи від 20 років до будь-якого віку, в якому люди захотіли б розвиватись.

– Як змінився інтерес української аудиторії до боксу за час повномасштабної війни? Чи відчуваєте ви, що глядачі готові повертатися на боксерські вечори та підтримувати цей вид спорту?

– Взагалі, у нас, на жаль, не час для шоу зараз, коли так багато людей гине на війні, захищаючи незалежність України. Але, як кажуть військові, якщо не проводити такі турніри, то культура нашої країни вмиратиме. А ми ж воюємо за культуру України. Так ось бокс – це певна частина культури. Багато хто раніше за кордоном дізнавався про Україну, тому що колись Володимир та Віталій Клички прославляли нашу країну, а тепер це робить Олександр Усик.

Нас раніше плутали з Росією. Але зараз, коли наші військові дають росіянам відсіч увесь час повномасштабного вторгнення, всі точно знають про таку країну, як Україна, про наших боксерів і про те, що ми робимо і як. Потрібно, щоб весь світ дізнавався, про нас. Щоб ми піднімали наші прапори, наш прапор України. Скрізь.

– До речі, наскільки сильно на український професійний бокс впливає феномен Олександра Усика? Чи допоміг його успіх залучити до боксу нову аудиторію та потенційних партнерів?

– Такі боксери як Усик, вони не можуть не мотивувати. Це просто геніальна особистість у світі боксу.

– Чи планує "Спарта" виходити на міжнародний рівень? Наприклад, проводити спільні вечори з іноземними промоутерами або організовувати поєдинки українців за кордоном?

– Звичайно, коли ми розумітимемо, що у нас є вже такий боксер, то звичайно ми будемо залучати різні міжнародні промоушени. Зараз у нас такий боксер – це Арам Фаніян. Він перебуває у претендентах за звання чемпіона світу. Тому все може бути. Але я все одно б, знаєте, маючи можливість проводити турніри, проводив би їх в Україні.

Я не хочу, щоб наші боксери дивилися за кордон і думали, що все там так легко дасться. Ні, воно так не працює. Там ще складніше. Ми ніхто і звуть нас ніяк. Як? Тому що ми приїжджаємо туди, у нас нікого нема, ні друзів, ні знайомих. Ми все це починаємо проходити.

А на це все потрібні роки, десятиліття, знаєте, щоб своє ім'я вписати, щоб тебе почали впізнавати як боксера там, щоб ти вивчив мову. Навіщо це все робити, якщо у нас є наша рідна країна, наша рідна мова, наші рідні люди?

Тому я вважаю, що ми максимально повинні так робити, щоб це з-за кордону хотіли б до нас приїжджати до нашої школи боксу, до наших тренерів брати збори, проплачувати, тренувалися, виступали.

– Якщо зазирнути на рік-два вперед: якою ви хочете бачити "Спарту"? Чи є амбіція стати одним із провідних боксерських промоушенів не лише в Україні, а й у Східній Європі?

– Як то кажуть, що це за солдат, який не мріє бути генералом? Звісно, ​​і є такі мрії, бажання. З 2011 року до сьогодні вже 15 років минуло зі створення SpartaBox. На сьогоднішній день ми топовий клуб в Україні, ми найкраща команда, яка організовує заходи світового рівня, такі як у Палаці Спорту ми проводили, такий ось ми зараз проводитимемо в Ужгороді, за що я вдячний місцевій владі, яка повністю пішла нам на зустріч.