Канело і Мбіллі отримали нову дату поєдинку в Саудівській Аравії

Коли відбудеться бій Альварес – Мбіллі

Мексиканський боксер заявив, що дату його повернення на ринг було змінено на 31 жовтня, а місце проведення поєдинку із французом Крістіаном Мбіллі залишиться незмінним – саудівський Ер-Ріяд.

Канело заявив, що бій було перенесено через його сімейні обставини.

"Я завжди дуже дисциплінований у своїх тренуваннях і на той момент не був готовий розпочинати тренувальний табір. Ось чому я відклав бій, бо спочатку мені потрібно відвідати родину. Зараз все добре, я готовий до тренувань, і ми зустрінемося 31 жовтня", – сказав боксер в інтерв'ю шоу Аріеля Ельвані.

Це буде перший поєдинок Канело Альвареса після поразки від Терренса Кроуфорда у вересні минулого року. Внаслідок цієї поразки Альварес втратив статус абсолютного чемпіона світу у другій середні вазі. До того він не програвав з травня 2022 року.

Що відомо про Крістіана Мбіллі

Мбіллі – французький боксер камерунського походження. Він бився проти Лестера Мартінеза в андеркарті поєдинку Канело – Кроуфорд. Бій Мбіллі та Мартінеза завершився внічию – француз зберіг статус тимчасово чемпіона WBC у першій середній вазі.

31-річний Мбіллі провів 30 поєдинків на професійному ринзі і не зазнав жодної поразки. Він перетинався і з українцями: 17 серпня 2024 року француз переміг Сергія Дерев'янченка та захистив титул чемпіона світу за версією WBC.