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Бокс 10 серпня 2026, 07:45

Ітаума, Дюбуа, Ф'юрі: хто забере спадщину Усика

Олександр Чепілко розбирає майбутнє хевівейту та називає головного претендента на звання абсолютного чемпіона світу
Олександр Чепілко Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Мозес Ітаума (фото: Getty Images)
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Олександр Усик залишив усі пояси у хевівейті, а разом із ними і шалену інтригу на те, хто може посісти його місце у статусі абсолютного чемпіона світу. Засновник медіа про бокс LuckyPunch Олександр Чепілко у колонці для Sport RBC.UA аналізує, хто може стати наступним абсолютом у надважкій вазі.

Мозес Ітаума – фаворит

Наразі з усіх боксерів, які є на топовому або навколотоповому рівні, реально той, хто міг би стати потенційним абсолютним чемпіоном світу це… Мозес Ітаума.

Чому? Бо хлопцю 21 рік, у нього всього 14 боїв в професійній кар'єрі і він виглядає дуже потужним. Я був на бою Тайсон Ф'юрі – Френсіс Нганну у Саудівській Аравії і там Ітаума був ще зовсім сирим хлопцем. Це був його третій чи четвертий бій. І уже тоді він виглядав інакше, ніж всі інші.

Його дуже швидко почали вести і от днями стало відомо, що він проведе бій із Хрговичем за титул чемпіона IBF. Поєдинок призначено на 29 серпня.

Якщо Ітаума перемагає – він стає другим наймолодшим чемпіоном світу в хевівейті після Майка Тайсона. Він уже починає в дуже молодому віку, як для хевівейту. Це критично мінімальний вік для такої ваги. Тому з усіх чинних боксерів у хевівейті я бачу претендентом на звання абсолюта лише Мозеса Ітауму.

Дюбуа – конкурент Ітауми

Хороші шанси об'єднати пояси у Даніеля Дюбуа. Я вважаю його чудовим боксером. Йому б не завадило додати трохи боксерського IQ і психології. Але у нього є фізична потужність, швидкість і удар. Він може все це поєднувати. І у протистоянні, наприклад, із Агітом Кабаєлом, я би поставив на Дюбуа.

Кабаєл, який наразі володіє поясом WBC, який звільнив Усик, є технічним боксером. Це розумний боєць, але у нього немає нічого особливого. Я би не сказав, що Кабаєл має супер-удар або якусь неймовірну фізичну витривалість.

Ентоні Джошуа, на мою думку, на жаль вже не зможе взяти ніякі пояси. Те, що ми побачили з Пренгою, це було дуже погано. Якщо він вийде на бій із Тайсоном Ф'юрі, який вже підписано, то Ф'юрі його переможе і зробить це достатньо легко.

Тайсон Ф'юрі все ще в грі

Ф'юрі може взяти пояс, бо він непоганий боксер, навіть попри його вік. Плюс, він на контракті з впливовим промоутером Френком Ворреном, який співпрацює і з Дюбуа, і з Кабаєлом. Але Ф'юрі, на мою думку, це величезна машина для заробляння грошей. І цілком можливо, що бій з Джошуа вже буде титульним.

Про це вже йшла мова від менеджера Ф'юрі. Є такий титул – WBA Super. Пояс, яким володів Усик, наразі звільнено. Організація призначила єдиним чемпіоном Мурата Гассієва. Але взагалі, у кожній вазі є титули WBA Regular і WBA Super. І от вже менеджер Ф'юрі Спенсер Браун заявляв, що цей пояс вакантний, давайте поставимо його на кон.

Тому, якщо не в бою з Джошуа, то в наступному, Ф'юрі якийсь пояс візьме. Чи зможе він об'єднати титули? Подивимося. Плюси його ми знаємо, а серед мінусів – вік + по ньому видно, що вже він трохи піднаївся боксом. Тому молоді бійці можуть перемогти Тайсона. А в те, що він стане абсолютом, я вже не вірю.

Крім всіх перелічених бійців у нас ще є Філіп Хргович, який 29 серпня битиметься із Ітаумою. У цьому поєдинку я ставлю на Ітауму, бо Хргович непоганий боксер, але Ітаума сильніший і за швидкістю, і за потужністю. У Хрговича є шанс, але Ітаума має перемагати.

Вордлі – збитий льотчик?

Фабіо Вордлі пройде реванш із Дюбуа і подивимося на те, в якому стані буде він. Вордлі був чемпіоном WBO, бо Усик не захотів захищати цей титул із Вордлі, і благополучно програв пояс Дюбуа.

Вордлі багато хто вважає прямолінійним боксером і з ними згоден. Так він і програв, але мені цікаво подивитися на реванш, бо він недарма дійшов до таких висот. Хоча, в бою з Дюбуа він показав себе слабко. Тому мені цікаво, чи зробив він висновки з цієї поразки.

Гассієва ми не беремо в розрахунок з об'єктивних причин. Та і чесно кажучи, його переможе будь-хто.

Джокер з Куби

Ще є Френк Санчес, якому зараз заплатили відступні, щоб Ітаума та Хргович побилися за титул, бо Санчес після того, як Усик звільнив пояс, бився в Єгипті із американцем Річардом Торресом і завоював статус обов'язкового претендента на пояс.

Промоутери мали знайти йому суперника, але просто уклали угоду з Санчесом, щоб організувати бій Ітаума – Хргович. Санчес непоганий, але якщо Ітаума перемагає Хрговича, то в очному бою із Санчесом Мозес легко виграє.

Коли може визначитися новий абсолют?

Об'єктивно, я б побачив би дивізіон після Усика так: Ітаума перемагає Хрговича, Дюбуа в реванші перемагає Вордлі. Потім йде мова про об'єднавичй бій Кабаєла та Гассієва і тут Кабаєл переможе.

І потім, наприклад, Ітаума захищається із Санчесом, а Дюбуа перемагає Кабаєла. І потім Ітаума та Дюбуа розігрують статус абсолюта. І тут би я поставив на Ітауму, з причини нижчого боксерського IQ у Дюбуа. Я б побачив би Ітауму абсолютом, якщо все буде благополучно складатися.

Якщо дивізіон буде активним (бо саудівські гроші зайшли і без них вже не дуже хочуть битися), то Ітаума наступного року може стати абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

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