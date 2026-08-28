Ф'юрі знайшов собі "партнера": ексчемпіон готується до Джошуа зі скандальним росіянином

Ф'юрі тренується у Флориді

"Циганський король" проводить підготовку у Delray Beach Boxing Club у штаті Флорида, неподалік Палм-Біч. Зала спеціалізується на підготовці професійних боксерів та проводить тренування зі спарингами.

На одному з фото Ф'юрі позує разом зі своїм багаторічним тренером Шугаром Хіллом Стюардом, а також російським боксером надважкої ваги Алєксєєм Дроновим (12-0, 10 КО).

Дронов уже допомагав Ф'юрі у підготовці до попередніх поєдинків як спаринг-партнер. Раніше він представляв спортивний клуб "Динамо", підпорядкований міністерству внутрішніх справ РФ.

Бій Ф'юрі – Джошуа ще не оголосили офіційно

Поєдинок між двома британськими зірками боксу наразі залишається на стадії фінальних переговорів.

Сторони орієнтуються на 20 листопада 2026 року, а головним кандидатом на проведення бою називають Madison Square Garden у Нью-Йорку. Водночас офіційного оголошення поки немає.

Головною проблемою залишаються умови проведення бою у США. Команда Джошуа раніше наполягала на проведенні поєдинку у Великій Британії, тоді як американський варіант зараз активно просувають організатори.

Ф'юрі, своєю чергою, вже розпочав підготовку і, за повідомленнями, налаштований вийти в ринг у листопаді навіть у разі зриву домовленостей із Джошуа.