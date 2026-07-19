Дю Плессі знищив Усмана та продовжив свою неймовірну переможну серію в UFC

Головний бій вечора на арені "Paycom Center" виправдав очікування фанатів щодо напруги. Проте в цілому він пройшов під повним контролем представника Південно-Африканської Республіки.

Тож не дивно, що саме Дрікус Дю Плессі (23-3) переміг на думку всіх арбітрів - 50-45, 49-46 та 49-46 на записках.