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Бокс 19 липня 2026, 15:29

Дю Плессі знищив Усмана та продовжив свою неймовірну переможну серію в UFC

Натомість "Нігерійський кошмар" зазнав вже четвертої поразки в п'яти поєдинках
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Дю Плессі переміг, показавши домінацію в октагоні (Фото: UFC, Instagram)
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Головною подією UFC Fight Night 281 став нетитульний поєдинок у середній вазі між Дрікусом Дю Плессі та Камару Усманом. Цей двобій тривав всі п'ять раундів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку промоушена UFC.

Головний бій вечора на арені "Paycom Center" виправдав очікування фанатів щодо напруги. Проте в цілому він пройшов під повним контролем представника Південно-Африканської Республіки.

Тож не дивно, що саме Дрікус Дю Плессі (23-3) переміг на думку всіх арбітрів - 50-45, 49-46 та 49-46 на записках.

Раніше ми повідомляли, що Конор Макгрегор вимагав анулювати бій з Голловеєм.

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