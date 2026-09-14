Двічі бився з Алі: у віці 89 років помер легендарний боксер

Легендарна кар'єра та протистояння з Алі

За роки професійної кар'єри Джордж Чувало провів 93 поєдинки: здобув 73 перемоги (з них 64 - нокаутом), зазнав 18 поразок та двічі завершував бої внічию. Його головною візитною карткою була неймовірна витривалість - за всю кар'єру він жодного разу не побував у нокдауні.

Найбільш пам'ятними в історії боксу стали його два протистояння з абсолютним чемпіоном Мухаммедом Алі - у 1966-му році, коли Чувало вистояв 15 раундів в Торонто та програв лише рішенням суддів. Так само за очками Алі переміг і в 1972-му році.

Окрім Алі, Чувало виходив у ринг проти таких титанів суперважкої ваги, як Джордж Форман та Джо Фрейзер. Свій останній бій на професійному рингу він провів у 1978-му році, перемігши нокаутом Джорджа Джерома.

Громадська діяльність

Після завершення спортивної кар'єри Джордж Чувало активно присвятив себе суспільній роботі. Він подорожував країною як лектор, виступаючи проти вживання наркотиків і підіймаючи теми психічного здоров'я.

Також інколи він працював експертом і коментатором на боксерських поєдинках.