Зірка НБА повернувся після 16 місяців поза паркетом і приніс "Індіані" перемогу

Халібертон став героєм кінцівки матчу

Захисник набрав 23 очки та віддав 12 результативних передач у переможному матчі проти "Пеліканс". Проте особливо важливим став його внесок у заключній чверті, коли захисник набрав 13 очок.

За рахунку 116:116 Халібертон прорвався до кільця повз Трея Мерфі та вивів "Пейсерз" уперед. У наступній атаці він обіграв уже Герба Джонса, який вважається одним із найкращих захисників "Пеліканс", і реалізував кидок із фолом.

Ці результативні дії допомогли "Індіані" захопити лідерство, яке команда втримала до фінальної сирени.

Емоційне повернення після розриву ахілла

Халібертон не грав із червня 2025-го року, коли розірвав ахіллове сухожилля правої ноги у сьомому матчі фінальної серії НБА проти "Оклахома-Сіті Тандер". Через травму він пропустив увесь сезон-2025/26.

Після завершення зустрічі баскетболіст не стримував сліз під час інтерв’ю на майданчику. Він зізнався, що повернення здавалося нескінченно далеким, а можливість знову грати перед уболівальниками стала для нього особливим моментом.

"Здавалося, що цей момент ніяк не настане", - сказав Халібертон, який також подякував фанатам "Пейсерз" за підтримку.