Зірка НБА повернувся після 16 місяців поза паркетом і приніс "Індіані" перемогу
Захисник "Індіани Пейсерз" Тайріз Халібертон емоційно повернувся на паркет після понад 16 місяців відновлення. У стартовому матчі сезону НБА він допоміг команді обіграти "Нью-Орлеан Пеліканс".
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт НБА.
Халібертон став героєм кінцівки матчу
Захисник набрав 23 очки та віддав 12 результативних передач у переможному матчі проти "Пеліканс". Проте особливо важливим став його внесок у заключній чверті, коли захисник набрав 13 очок.
За рахунку 116:116 Халібертон прорвався до кільця повз Трея Мерфі та вивів "Пейсерз" уперед. У наступній атаці він обіграв уже Герба Джонса, який вважається одним із найкращих захисників "Пеліканс", і реалізував кидок із фолом.
Ці результативні дії допомогли "Індіані" захопити лідерство, яке команда втримала до фінальної сирени.
Емоційне повернення після розриву ахілла
Халібертон не грав із червня 2025-го року, коли розірвав ахіллове сухожилля правої ноги у сьомому матчі фінальної серії НБА проти "Оклахома-Сіті Тандер". Через травму він пропустив увесь сезон-2025/26.
Після завершення зустрічі баскетболіст не стримував сліз під час інтерв’ю на майданчику. Він зізнався, що повернення здавалося нескінченно далеким, а можливість знову грати перед уболівальниками стала для нього особливим моментом.
"Здавалося, що цей момент ніяк не настане", - сказав Халібертон, який також подякував фанатам "Пейсерз" за підтримку.
Tyrese Haliburton broke down during his postgame interview with Jeremiah Johnson
Раніше ми повідомляли, що Халібертон зробив студентам розкішний подарунок перед довгоочікуваним поверненням.