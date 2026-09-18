Залишився в Італії: захисник збірної України визначився з новим клубом

Вражаюча результативність українця в Італії

Пресслужба "Есперії Олімпії" презентувала Тиртишника як одного з найнебезпечніших та найрезультативніших атакуючих гравців усього дивізіону.

Статистика захисника в попередніх італійських командах говорить сама за себе - в сезоні-2023/24 він став найкращим снайпером ліги з показником 22,3 очка за гру. Тоді він захищав кольори "Віоли Реджо-Калібрії".

А в сезоні-2024/25 він допоміг вивести "Баскет Академі Катанцаро" в плей-оф. Того сезону Ілля набирав в середньому 19,4 очка та 21,2 бала ефективності за матч.

Деталі нового сезону та дата дебюту

У сезоні-2026/27 "Есперія Олімпія" змагатиметься у Серії B Interregionale (четвертий за силою дивізіон Італії). Клуб виступатиме в Конференції Північ/Захід регіону Сардинія.

Дебютний поєдинок для українського захисника в новому складі відбудеться вже 26–27 вересня. У рамках 1-го туру чемпіонату команда з Кальярі зіграє на виїзді проти "Новіпіу Монферрато".