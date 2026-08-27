Продовжить кар'єру в США: клуб Суперліги втратив 20-річного форварда

Ситуація з Грищуком

За словами Валентина Берестнєва, після повернення з чемпіонату Європи U-20 баскетболіст повідомив клуб, що надалі він гратиме в США.

“Максим проінформував, що він продовжить свою кар’єру в США. Йому прийшло запрошення з університету Південної Індіани, і він хоче спробувати себе у студентській лізі. Незважаючи на те, що у нас з ним був дворічний контракт, він прийняв таке рішення, і в наступному сезоні з нами грати не буде”, - розповів Берестнєв.

Тренер додав, що в клубі задоволені прогресом форварда і бажають йому успіхів.

Зазначимо, що на чемпіонаті Європи U-20 у Дивізіоні B Грищук був одним із ключових гравців збірної України. У семи матчах форвард у середньому набирав 16,9 очка, 8,9 підбирання, 1,4 передачі та 1,4 блок-шота, маючи найкращий у збірній показник ефективності - РЕ 21,1.

Причини інших втрат

Також в "Ніко-Баскеті" повідомили, що команду залишили Кирило Нєамцу, Дмитро Лихой та Антон Стуров.

На жаль, причиною відсутності Нєамцу стали проблеми зі здоров'ям. Гравець у своєму Instagram-акаунті повідомив про серйозні проблеми зі здоров’ям.

"Нещодавно у мене виявили розрив сітківки лівого ока та початкове відшарування сітківки правого ока. Мені потрібно зробити операцію, щоб зберегти зір і уникнути подальших ускладнень", - написав Нєамцу.

Баскетболіст також розповів, що сумарна вартість його лікування становить 60 тисяч гривень. Та оголосив про збір коштів на операцію.

Також відомо, що Дмитро Лихой офіційно змінив клубну прописку. Нещодавно форвард став гравцем "Київ-Баскета".

Таким чином, наразі невідомо лише про причину припинення співпраці з Антоном Стуровим. Втім, в клубі пообіцяли детальніше розповісти про ситуацію із гравцем.