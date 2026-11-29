"Прикарпаття-Говерла" сенсаційно здолала "Дніпро"

Іванофранківська команда підходила до зустрічі із серйозними кадровими проблемами через травми баскетболістів. Попри це, гості зуміли нав'язати боротьбу одному з фаворитів чемпіонату.

Перша чверть минула в рівному протистоянні з кількома змінами лідера. Однак наприкінці десятихвилинки "Говерла" захопила перевагу — 23:21.

Ключовою стала друга чверть, у якій гості значно покращили гру в захисті та почали ефективно атакувати з дальньої дистанції.

До великої перерви іванофранківці збільшили перевагу до 14 очок — 44:30.

Після відпочинку "Дніпро" намагався повернутися в гру, проте гості продовжували контролювати ситуацію. У певний момент перевага "Говерли" наближалася до 20 очок.

Перед заключною десятихвилинкою господарі поступалися 16 балами. Однак організувати результативний камбек їм так і не вдалося.

Найрезультативнішим у складі переможців став Старцев, який набрав 19 очок. Також відзначилися Горобченко, Дюпін і Лесик.

Саме Павла Горобченка ФБУ назвала героєм зустрічі. Захисник зробив чотири перехоплення, віддав п'ять результативних передач та активно допомагав команді в обороні.

У складі "Дніпра" по 12 очок набрали Горобченко та Конєв.

"Дніпро" – "Прикарпаття-Говерла" – 64:78

Ця поразка стала для чинного чемпіона третьою в поточному сезоні.

"Запоріжжя" взяло реванш у "Хмельницького"

В іншій зустрічі ігрового дня "Запоріжжя" здобуло переконливу перемогу над "Хмельницьким".

У першому колі запоріжці поступилися супернику, тому нинішній матч став для них нагодою взяти реванш.

Господарі активніше розпочали поєдинок і виграли стартову чверть — 28:22.

На початку другої десятихвилинки "Хмельницький" зумів відновити рівновагу завдяки двом поспіль триочковим влучанням Лукмана Ланді.

Однак після цього "Запоріжжя" здійснило вирішальний ривок 14:0, повернувши контроль над грою.

До великої перерви команда Євгена Ісакова створила 17-очкову перевагу — 50:33.

Третя чверть завершилася внічию — 20:20. У заключній десятихвилинці гості спробували скоротити відставання та виграли її 27:21, але цього виявилося недостатньо для порятунку.

Головним героєм зустрічі став захисник "Запоріжжя" Джозая Джонсон. За 34 хвилини він набрав 27 очок, зробив п'ять підбирань та віддав чотири результативні передачі.

Також вагомий внесок у перемогу зробили Ілеледжі — 17 очок, Мартинов — 13 та Пауелл — 11.

У складі "Хмельницького" найрезультативнішим став Лукман Ланді з 23 очками. Владислав Мельник додав 20, а Закарі Лавдей оформив дабл-дабл — 14 очок і 14 підбирань.

"Запоріжжя" – "Хмельницький" – 91:80 (28:22, 22:11, 20:20, 21:27)