Повернення в Латвію: форвард збірної України став гравцем учасника баскетбольного Єврокубку

Латвійці терміново вийшли на ринок

Трансфер українця став для "Рігас Зеллі" вимушеним кроком. Команда вже повністю сформувала ростер на сезон, але важка травма захисника Томса Скуї змусила керівництво шукати підсилення.

Запрошення Ткаченка стало пріоритетом з кількох причин - раніше українець два сезони грав у Ризі за "Прометей". Також він двічі вигравав Латвійсько-естонську лігу. І, нарешті, гравець не вважатиметься легіонером.

Офіційна позиція клубу

Менеджер"Рігас Зеллі" Едгарс Булс заявив, що йому та іншим членам тренерського штабу сподобалася гра Ткаченка під час перегляду матчів збірної України.

"До того ж Іван дав зрозуміти, що хотів би залишитися в Ризі, тому ми швидко домовилися. Ми раді підсилити склад гравцем високого рівня, який може діяти на кількох позиціях і давати вагомий внесок у грі без м’яча", - зазначив Булс.

Статистика гравця в минулому сезоні

Попередній ігровий рік форвард провів у хорватському "Задарі". За 21 матч у місцевому чемпіонаті українець проводив на паркеті в середньому 16,4 хвилини, здобуваючи 6,3 очка та роблячи 3,0 підбирання за гру.