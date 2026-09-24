Підсилення з-за океану: "Прикарпаття-Говерла" підписала американського форварда

Досвід американця та реакція клубу

У клубі тепло привітали новобранця та висловили сподівання на успішну співпрацю в найближчих матчах.

"Вітаємо в команді Рейлона Говарда - 28-річного легіонера, який відтепер захищатиме кольори нашого клубу. Бажаємо впевненої гри, яскравих виступів, переможних матчів і багато крутих моментів разом", - йдеться в заяві.

Останнім клубом у кар'єрі Говарда був боснійський "Баскет Живиниці". Окрім Боснії та виступів у США, американський форвард також встиг здобути європейський досвід у чемпіонатах Естонії та Румунії.

Підготовка "Говерли" до нового сезону

Прихід Говарда став вже не першим гучним підписанням франківців перед стартом кампанії. Раніше "Говерла" підписала 29-річного американського захисника Кевіна Мейджора;

Новий розіграш чемпіонату України з баскетболу розпочнеться вже 1 жовтня. У стартовому поєдинку "Прикарпаття-Говерла" зіграє проти БК "Запоріжжя".