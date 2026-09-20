Найкращий матч, жіночі хитрощі та секрети краси: бліц з Вітою Горобець

Матч з Литвою, стиль гри та порада собі

– Віта, якби треба було написати твір, як в школі, "Як ти провела літо", але з акцентом на баскетбол, що б ти написала?

– Якщо з акцентом на баскетбол, то так: діти, тренування, тренування, діти.

– Як би ти описала свій поточний етап у кар'єрі: це пошук нових викликів чи гармонія в стабільності?

– Я думаю, пошук чогось нового. Є стабільність, але все одно, пошук нового.

– Наскільки жіночий баскетбол на профі-рівні змінився з тих часів, коли ти починала грати?

– О, з того періоду часу багато чого змінилося. І рівень молодих гравців став іншим, і сам баскетбол змінився.

– Які саме тенденції у баскетболі тобі подобаються, а які трішки лякають?

– Більш хитра гра. Більше боротьби, аж до крові. Жінки – вони в цьому сенсі страшні. У чоловіків ви можете побачити більше якоїсь класики, техніки. А жінки б'ються і роблять це жорстко.

– Який матч у своїй кар'єрі ти згадуєш найчастіше?

– Точно – один з останніх за збірну України, коли ми виграли у Литви. Емоційна гра така була.

– Ти грала проти багатьох сильних європейських команд. Кого з суперниць назвеш найскладнішою командою?

– Напевно, це турецький клуб "Чукурова", з яким ми грали в єврокубках.

– Минулого сезону ти відіграла за "Будівельник" 20 матчів, набирала 9.6 очок та 4.8 підбирання. Наскільки ти задоволена цими показниками?

– Завжди хочеться краще. Я ніколи не ганялася за статистикою, завжди в пріоритеті у мене командні дії. Я на майданчику закриваю багато мінусів, які не завжди видно. Тому якщо є перемога, то статистика для мене – не головне.

– Якби ти могла повернутися на початок своєї кар'єри і дати пораду собі 18-річній, що б ти сказала?

– Слідкуй за здоров'ям.

– Поділись секретами жіночої краси?

– Посмішка. Відкритість. Доброта.

Віта Горобець (фото: БК "Будівельник")

Кар'єра Віти Горобець

Практично вся ігрова кар'єра 30-річної захисниці пов'язана із київськими командами. У 2012-2014 роках вона виступала за команду "Тім-СКУФ", а у 2017 перебралася до "Київ-Баскета". За киянок Горобець грала до 2020-го, після чого перейшла до "Прометею".

Після початку повномасштабної війни в Україні Віта Горобець знову стала гравчинею "Київ-Баскета", за який виступала до 2025 року, коли і долучилася до "Будівельника". Із новим клубом баскетболістка оформила золотий дубль минулого сезону, вигравши чемпіонат і Кубок України.

За національну збірну України Віта Горобець відіграла 42 матчі. В середньому за гру їй вдалося набирати 6.5 очок. Також в її активі 7 матчів за збірну U-18.