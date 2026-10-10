Матч "Дніпро" – "Харківські Соколи" перенесли через повітряну тривогу: гра зупинилася у третій чверті

До завершення чверті залишалися лічені секунди

Поєдинок у Дніпрі перервали, коли до завершення третьої чверті залишалося лише дев'ять секунд.

На той момент "Харківські Соколи" випереджали господарів із рахунком 46:41.

Причиною вимушеної паузи стала повітряна тривога в місті, яка тривала настільки довго, що продовжити зустріч не вдалося.

Коли дограють матч

У підсумку організатори ухвалили рішення перенести поєдинок.

Нову дату та час догравання зустрічі між "Дніпром" і "Харківськими Соколами" повідомлять додатково.

"Дніпро" – "Харківські Соколи" – 41:46 (матч перервано за 0:09 до кінця третьої чверті).