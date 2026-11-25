"Маємо викладатися на 200%": В'ячеслав Бобров – про збірну України, Польщу та повернення до Іспанії
Збірна України з баскетболу підходить до листопадових матчів відбору на чемпіонат світу-2027 у статусі лідера групи. Попереду – непрості виїзди до Португалії та Чорногорії, причому команді Айнарса Багатскіса доведеться обходитися без кількох важливих виконавців.
В інтерв'ю Sport RBC.UA В'ячеслав Бобров оцінив майбутніх суперників, пояснив, чим збірна може компенсувати відсутність Святослава Михайлюка, поділився враженнями від польського чемпіонату та зізнався, у якій європейській лізі хотів би продовжити кар'єру.
Головне:
- Чому лідерство у відборі на ЧС-2027 не дозволяє збірній розслаблятися.
- Як Україна планує компенсувати відсутність Михайлюка та інших баскетболістів.
- Чим польський чемпіонат відрізняється від румунського.
- Чому Бобров хотів би повернутися до Іспанії та скільки ще планує грати.
"Можемо залишити Португалію поза третім місцем"
– В'ячеславе, збірна підходить до листопадового вікна лідером групи. Наскільки комфортно команді в такому статусі? Чи відчуваєте додаткову відповідальність?
– Ну, з однієї сторони так, нам дуже приємно, що ми виграли останні чотири матчі і зараз посідаємо першу сходинку. Але, як ми знаємо, задача ще не виповнена, тому нам потрібно виграти, я вважаю, ще мінімум два або три матчі, щоб достроково вийти на чемпіонат світу. Бо вже у нас були інциденти, коли нам не вистачало однієї перемоги або кілька очок, щоб вийти в наступний раунд.
Тому з однієї сторони ми розуміємо, що так, ми на першій сходинці, але теж є така думка, що завжди ти маєш викладатися на 200%, оскільки розумієш, що всі будуть проти нас грати на 200 або на 300%. Бо ми зараз лідери.
– Попереду матчі з Португалією та Чорногорією. Яка з цих команд, на вашу думку, є складнішим суперником і чому?
– Зараз, я думаю, що для нас будуть ці дві гри дуже важкі. Як ви знаєте, у нас травмовані Ваня Ткаченко та Андрій Войналович і тому ми побачимо ротацію складу.
Треба буде мати гарний настрій на першу гру проти Португалії, оскільки вони грають вдома. І вони будуть грати при своїх трибунах, фанати штовхатимуть їх вперед. І для них це теж дуже важлива гра, бо якщо ми виграємо, ми можемо залишити їх без трійки, яка виходить в наступний раунд.
З чорногорцями теж буде дуже важко, тому що в них повертаються деякі гравці котрий не були у літньому вікні. Тому, я вважаю, що це вікно буде важке для нас, але ми маємо викладатися на 100% і грати, нав'язувати свою гру. Треба буде боротися. Не давати їм вільно забивати очки, підбирати і намагатися нав'язати свою гру, бігти в напад швидкий і здобувати швидкі очки.
– Серед кадрових втрат, напевно, теж варто звернути увагу на те, що не буде Свята Михайлюка, який влітку суттєво допоміг збірній. Зараз в нього в NBA сезон в розпалі. Наскільки ця втрата критична?
– Як ви знаєте, ми вигравали матчі і без Свята. Так, ми розуміємо, що це ключовий для нас гравець, який може дуже гарно грати у нападі і у захисті. На жаль, він не може приїхати до нас зараз з NBA, але в нас є Максим Шульга, котрий зараз грає в мадридському "Реалі". Як я чув, він буде на грі і він зможе допомогти. І я вважаю, що він може замінити Свята на це вікно. Ну і будемо намагатися нав'язувати свою гру.
В нас є гравці, котрі можуть взяти гру на себе. В нас є Ковляр, в нас є Скапінцев, є хлопці, які вже грали багато років у національній збірній. Це я, це Саша Липовий. Так, в нас будуть декілька гравців молодих. Але, я думаю, що нам по силах набрати достатню кількість очок для перемоги.
Ми знайдемо якісь комбінації, знайдемо якісь конекти між собою і думаю, що будемо нав'язувати гру вже трохи по-іншому.
– Португальський баскетбол останніми роками помітно прогресує. Наскільки змінилася ця збірна порівняно з попередніми роками?
– Так, ми бачимо, що в них змінилось, по-перше, покоління. Зараз в них багато молодих гравців грають на високому рівні. Деякі хлопці грають в іспанському чемпіонаті, не у вищому, але у другому, у третьому дивізіоні Іспанії. Гравці грають у португальській лізі. І як ми бачимо, що з кожним роком усі команди вже вміють грати в баскетбол. Тому на кожну команду треба мати гарний настрій, поважати їх і не давати собі якусь слабину.
Тому що, як ми бачили, два роки тому, якщо я не помиляюсь, коли ми грали ще за Віталія Степановського, ми програли їм в Ризі без шансів. Але потім, коли прийшов Айнарс Багатскіс, ми їх перемогли вдома, якщо я не помиляюсь, з різницею десь у понад 20 очок.
– З Чорногорією Україна вже грала в серпні й перемогла. Чого очікуєте від повторного протистояння? Чи можна розраховувати на схожий сценарій?
– Не знаю, як сильно вони зміняться, але я думаю, що вони будуть намагатися забрати в нас домашню перемогу, оскільки влітку вони не змогли взяти її у себе вдома. Думаю, що зараз в них буде інший настрій і будуть інші гравці.
Подивимось, треба, по-перше, сконцентруватися на першій грі проти Португалії, а там вже будемо відпочивати декілька днів і будемо вже готуватися до Чорногорії.
"Хотів би більше грати на позиції четвертого номера"
– Цього сезону ви перебралися з румунського "Динамо" до польської "Сталі". Чому обрали саме цей варіант продовження кар'єри?
– Так, ми вирішили перебратися до Польщі, бо влітку ми шукали наступний клуб. Ми не змогли домовитися з "Динамо", щоб залишитися ще на один сезон.
– Чому?
– Вони не могли визначитися два місяці, хто буде тренером. Вирішили тільки всередині місяця, що буде залишатися той самий тренер і залишили майже там 80% гравців, які грали в минулому сезоні.
Влітку на мене вийшов польський клуб "Сталь", сказали, що вони хочуть боротися за потрапляння у плей-офф. Команда минулого року посіла 10-те місце, вони програли в плей-офф "Зелений Гурі", яка минулого року вийшла у фінал і програла тільки 3:4 у кінці. Тому я вирішив спробувати свої сили у Польщі.
Мені сказали, що польський чемпіонат набагато краще, ніж румунський. І я вирішив спробувати, тому я ще розмовляв з Айнарсом Багатскісом і з хлопцями, котрі грали минулого року в Польщі. Зокрема, це був Ісуф Санон. І вони мені сказали, що це буде дуже атлетичний чемпіонат для тебе, тому я вирішив спробувати свої сили тут.
– Як вас зустріли в Польщі? Чи виправдалися очікування від нового чемпіонату та клубу?
– Я вважаю, що чемпіонат, дуже такий жвавий, де кожна команда може обіграти кожну. Немає явного лідера. Все залежить, як мені здається, від, твого розкладу: з ким ти граєш, в які дні ти граєш, з якими командами. Тому що деякі команди грають у FIBA, деякі грають у Єврокубку або у Лізі чемпіонів.
І тому деяким командам інколи легше. Коли ти в ритмі, коли ти граєш там більше ніж одна гра на тиждень, ти можеш десь ще попрактикуватися у грі там на FIBA і ще щось.
І тому мені здається, в них є перевага над іншими командами. Тому що коли ти тренуєшся і цілий тиждень готуєшся до однієї команди, то потім, якщо програєш, тобі треба ще один тиждень потренуватися, щоб зіграти з іншою.
А коли в тебе є дві гри на тиждень або три, мені здається, що у тренера є багато часу підготувати якісь нові комбінації, якісь нові взаємодії між гравцями. Але я задоволений.
– А самі задоволені своєю статистикою та виступом у команді?
– Хотілось би інколи більше грати на позиції "четвірки", тому що зараз я більше граю як п'ятий номер. З приводу статистики… Я думаю, що як і кожен гравець хочу забивати краще, віддавати, підбирати більше, тому буду намагатися підвищувати свою статистику і йти вперед. Щоб в наступному сезоні, можливо, десь поїхати у ще сильніший чемпіонат.
"Іспанський чемпіонат – найсильніший після NBA"
– У вашій кар'єрі вже чимало європейських чемпіонатів. Який із них залишив найкращі враження і куди хотілося б повернутися?
– Я думаю, що не секрет, що іспанський чемпіонат – найсильніший для мене, і якби була би змога, я б з радістю повернувся. Бо для мене після NBA - це найсильніший чемпіонат в Європі. Ми ж бачимо, що кожного року іспанські команди грають майже у всіх турнірах: Євроліга, Єврокубки, у яких завжди боряться за медалі.
Тому хотілось би повернутися до Іспанії, але подивимось, як закінчиться цей сезон.
– Ви вже досвідчений гравець, але продовжуєте залишатися важливою частиною збірної. Як із віком змінився ваш підхід до баскетболу? Чи замислюєтеся про своє життя після завершення активної кар'єри?
– Поки я ще не хочу вішати свої кросівки на цвях, тому що мені дозволяє ще моє тіло і моє здоров'я грати на високому рівні. Тому я сподіваюсь ще пограти три-чотири роки, а там буду дивитися. Бо мені дуже подобається тренерська робота, але я розумію, що це інколи важко, щоб після баскетбольної кар'єри зразу знайти хороший клуб і хорошу команду, котра тобі довірить одразу таку важку працю.
Тому подивимось, сподіваюсь, якщо все буде добре, ще пограю три-чотири роки, можливо п'ять. А після ігрової кар'єри, якщо в мене буде змога, то хотів би бути тренером.