Леброн Джеймс встановив новий рекорд НБА

Джеймс знову переписав історію найсильнішої баскетбольної ліги світу, перевершивши власне досягнення. У віці 41 року він став найстаршим гравцем, якому вдалося оформити трипл-дабл у матчі НБА. У день поєдинку Леброну був 41 рік та 330 днів.

Джеймс оновив власне досягнення. Попередній рекорд він встановив навесні. Тоді він захищав кольори "Лейкерс" і набрав 21+10+12.

Тепер же Леброн набрав 25 очок, зробив 12 передач і зібрав 10 підбирань за "Філадельфію". Особливо яскравим для нього став відрізок у першій половині зустрічі, коли американець набрав 14 очок поспіль, зокрема реалізувавши три триочкові кидки.

Перемога дозволила "Філадельфії" перервати семиматчеву серію "Хіт" без поразок. Команда також продовжила успішний сезон, довівши свій баланс до 15 перемог у 19 матчах.

"Філадельфія" зіграла без Ембііда

"Севенті Сіксерс" проводили другий матч поспіль без Джоела Ембііда, який пропускав зустріч через хворобу. Крім того, наприкінці другої чверті команда втратила Джейлена Брауна через проблеми з лівим підколінним сухожиллям.

Попри кадрові труднощі, Джеймс узяв на себе значну частину ігрового навантаження та допоміг команді здобути важливу перемогу в Кубку НБА.

Статистика Джеймса в складі "Севенті Сіксерс"

Леброн у нинішньому сезоні зіграв 15 матчів регулярної першості НБА. Середні цифри американця - 17,1 бали, 6,9 асиста й 1,1 перехоплення. У середньому на майданчику він проводить майже 33 хвилини.