155 млн доларів за контракт: "Детройт" зберіг елітного захисника

Фінансові деталі та роль Томпсона в команді

Нова п'ятирічна угода є повністю гарантованою та передбачає середню зарплату в розмірі 31 млн доларів на рік. Першим про це повідомив авторитетний інсайдер Шемс Чаранія.

У минулому сезоні Осар Томпсон зарекомендував себе як один із найкращих захисників ліги - потрапив до First Team All-Defense та вибивав 9,9 очка, 2 перехоплення (найкращий результат у НБА) та майже 1 блок-шот у середньому за гру.

Коли Томпсон був на паркеті, "Пістонс" були на +7,5 очка кращими за суперників у розрахунку на 100 володінь.

Водночас контракт на таку суму є авансом для розвитку його атаки, оскільки влучність Томпсона з-за дуги залишається слабким місцем (лише 25% триочкових у минулому сезоні).

Переговори з Дюреном та порівняння з братом-близнюком

У той час як питання з Томпсоном вирішено, "Детройт" усе ще веде складні переговори з центровим Джейленом Дюреном. Клуб пропонує близько 190 млн доларів за 5 років, тоді як гравець прагне отримувати від 40 млн доларів на рік.

Цікаво, що брат-близнюк Осара - Амен Томпсон - цього літа підписав ще більший контракт із "Г'юстон Рокетс" на 208 млн доларів за 5 років. Обидва брати були обрані поспіль під 4-м та 5-м піками на драфті 2023-го року.