Встреча чемпионов: Усик встретился с легендой сборной Испании на финале ЧМ-20206

Легендарный боксер встретился с не менее легендарным защитником "Фурии Рохи" в VIP-зоне стадиона в Нью-Джерси. Стоит отметить, что именно Серхио Рамоса Усик отмечал среди импонировавших ему звезд сборной Испании.

На видео Усик и Рамос тепло поздравили друг друга, обменялись крепкими рукопожатиями и несколькими дружескими фразами.

"Отлично видеть тебя. Мы поддерживаем одну команду. Давай, Испания!" – подписал видеоролик Александр Усик.

Украинский десант на главном матче

Боксер прибыл на стадион не один – компанию ему составила его любимая жена Екатерина. Кроме семьи Усика за финальным поединком наблюдали и другие звездные украинцы.

В частности, сфотографировался с Усиком президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. А на трибунах отметился игрок сборной Украины Александр Зинченко с супругой Владой Седан.

Александр Усик, Андрей Шевченко и его сын Кристиан (Фото: usyk17, Telegram)

К слову, Зинченко также поддерживал сборную Испании в решающем матче чемпионата мира-2026.