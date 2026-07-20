Триумф испанцев: ФИФА назвала лучших игроков ЧМ-2026

ФИФА официально объявила обладателей главных индивидуальных наград по итогам чемпионата мира-2026. Триумфаторы финала против Аргентины также устроили настоящую доминацию в личных номинациях.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт ФИФА.
Самую престижную индивидуальную награду, "Золотой мяч" лучшего футболиста ЧМ-2026, получил капитан испанской сборной Родри. Полузащитник стал главным архитектором успеха команды Луиса де ла Фуэнте на мундиале.
На протяжении всего турнира Родри демонстрировал феноменальную стабильность, полностью контролировал темп игры в центре поля и брал на себя лидерские функции в самые ответственные моменты. Но и кроме Родри большинство индивидуальных наград забрали себе именно игроки "Фурии Рохи".
Испанцы также забрали награды, отмечающие надежность обороны. Так, "Золотая перчатка" лучшему голкиперу досталась Унаи Симону. Вратарь испанцев установил абсолютный рекорд в истории чемпионатов мира - 7 "сухих" матчей на одном турнире. Кроме того, Симон отличился самой длинной серией без пропущенных голов за все время проведения мировых первенств.
Приз лучшему молодому игроку завоевал 19-летний центральный защитник Пау Кубарси. Юный футболист продемонстрировал не по годам зрелую игру, превратившись в лидера защитной линии. Благодаря его действиям оборона Испании установила еще один исторический рекорд мундиалов, пропустив за весь турнир всего один мяч.
В целом представители сборной Испании забрали три из четырех главных индивидуальных знаков от ФИФА. Отдельно следует отметить, что награду за фэйр-плей на турнире получила сборная Нидерландов.
Ранее мы сообщали, что сборная Аргентины в финале установила антирекорд чемпионатов мира. А также рассказали, как прошел "золотой" для испанцев финал.