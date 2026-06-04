Сенсация на Ролан Гаррос: как вылет первой ракетки изменил судьбу Костюк

На Ролан Гаррос-2026 прогремела самая громкая сенсация турнира. "Нейтральная" лидер мирового рейтинга Арина Сабаленка в четвертьфинале потерпела сокрушительное поражение от россиянки Дианы Шнайдер и покинула Париж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результаты матча.
Поединок на парижском грунте длился 2 часа 14 минут и завершился разгромным финальным аккордом в пользу Шнайдер - 3:6, 7:5, 6:0.
Матч развивался по классическому сценарию Сабаленки, которая уверенно забрала первый сет и вела во второй партии со счетом 5:3.
Однако за шаг до общей победы в игре лидера рейтинга произошел катастрофический психологический и игровой сбой.
Шнайдер перехватила инициативу, выиграла невероятные 10 геймов подряд и буквально уничтожила соперницу в решающем сете, повесив Сабаленке унизительную "баранку" (6:0).
Благодаря этому камбэку Шнайдер стала последней полуфиналисткой мэйджора и в 1/2 финала сыграет против главной сенсации турнира - польки Майи Хвалинской (114-я в рейтинге WTA).
Вылет Сабаленки полностью перекроил букмекерские котировки.
Поскольку действующая чемпионка Ига Швьонтек была выбита нашей Мартой Костюк еще в 1/8 финала, именно 23-летняя украинка теперь официально является главной фавориткой Ролан Гаррос.
Уже в четверг, 4 июня, ориентировочно в 16:00 по киевскому времени на центральном корте имени Филиппа Шатрие Костюк проведет свой исторический полуфинал против россиянки Мирры Андреевой (8-я ракетка мира).
В случае успеха Марта Костюк станет первой теннисисткой в истории Украины, которая пройдет в финал одиночного разряда на турнирах серии Grand Slam.
В Украине прямую трансляцию важнейшего матча с украинским комментарием покажет платформа MEGOGO и каналы Eurosport.
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