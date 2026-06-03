Проиграл Усику и попал в элиту: Верховен сенсационно ворвался в боксерские топ-рейтинги

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен вошел в обновленные версии топ-рейтингов ведущих боксерских организаций мира. Произошло это сразу после его поражения от Александра Усика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленные списки WBC и WBA.
Для Верховена поединок против Усика, который состоялся в египетской Гизе, стал лишь вторым в его профессиональной боксерской карьере (и первым за последние 12 лет). До этого Рико выходил на боксерский ринг только в апреле 2014 года, когда во втором раунде нокаутировал венгра Яноша Финферу, после чего полностью сосредоточился на кикбоксинге.
Несмотря на тотальное преимущество Усика в опыте, чемпион мира по кикбоксингу сумел навязать украинцу конкурентный бой и продержался почти полных 11 раундов, прежде чем потерпеть поражение техническим нокаутом.
Такая стойкость нидерландца заставила мировые боксерские организации мгновенно отреагировать на его перформанс:
Топ-5
Топ-5
Вхождение Верховена в элитный список WBC накануне лично анонсировал президент организации Маурисио Сулейман. Руководитель также добавил, что готов и с радостью санкционирует возможный реванш между Усиком и Верховеном, поскольку первый поединок вызвал огромный ажиотаж.
Однако функционер четко подчеркнул, что о немедленном втором бое речь пока не идет, поскольку официальным и обязательным претендентом по линии Всемирного боксерского совета на бой против украинского чемпиона остается немецкий супертяжеловес Агит Кабаел.
Ранее Усик отреагировал на скандальное решение рефери остановить бой против Верховена.