Проиграл Усику и попал в элиту: Верховен сенсационно ворвался в боксерские топ-рейтинги
Нидерландский кикбоксер Рико Верховен вошел в обновленные версии топ-рейтингов ведущих боксерских организаций мира. Произошло это сразу после его поражения от Александра Усика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленные списки WBC и WBA.
Уникальный взлет кикбоксера
Для Верховена поединок против Усика, который состоялся в египетской Гизе, стал лишь вторым в его профессиональной боксерской карьере (и первым за последние 12 лет). До этого Рико выходил на боксерский ринг только в апреле 2014 года, когда во втором раунде нокаутировал венгра Яноша Финферу, после чего полностью сосредоточился на кикбоксинге.
Несмотря на тотальное преимущество Усика в опыте, чемпион мира по кикбоксингу сумел навязать украинцу конкурентный бой и продержался почти полных 11 раундов, прежде чем потерпеть поражение техническим нокаутом.
Такая стойкость нидерландца заставила мировые боксерские организации мгновенно отреагировать на его перформанс:
- В рейтинге WBC Верховен сенсационно занял 8-е место, войдя в ведущую восьмерку супертяжеловесов. Именно этот титул Рико мог отобрать у нашего чемпиона в случае победы.
- В рейтинге WBA нидерландца включили в топ-15.
Как выглядят рейтинги организаций в супертяжелом весе
Рейтинг WBC
- Чемпион - Александр Усик (Украина)
- Временный чемпион - Агит Кабаел (Германия)
Топ-5
- Тайсон Фьюри (Великобритания)
- Лоуренс Околи (Великобритания)
- Мозес Итаума (Великобритания)
- Филип Хргович (Хорватия)
- Энтони Джошуа (Великобритания)
- ...8. Рико Верховен (Нидерланды)
Рейтинг WBA
- Чемпион - Александр Усик (Украина)
- Регулярный чемпион - Мурат Гассиев
Топ-5
- Мозес Итаума (Великобритания)
- Джарелл Миллер (США)
- Тайсон Фьюри (Великобритания)
- Энтони Джошуа (Великобритания)
- Нелсон Хиса (Албания)
- ...15. Рико Верховен (Нидерланды)
Что дальше: реванш или обязательная защита?
Вхождение Верховена в элитный список WBC накануне лично анонсировал президент организации Маурисио Сулейман. Руководитель также добавил, что готов и с радостью санкционирует возможный реванш между Усиком и Верховеном, поскольку первый поединок вызвал огромный ажиотаж.
Однако функционер четко подчеркнул, что о немедленном втором бое речь пока не идет, поскольку официальным и обязательным претендентом по линии Всемирного боксерского совета на бой против украинского чемпиона остается немецкий супертяжеловес Агит Кабаел.
Ранее Усик отреагировал на скандальное решение рефери остановить бой против Верховена.