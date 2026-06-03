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Проиграл Усику и попал в элиту: Верховен сенсационно ворвался в боксерские топ-рейтинги

16:03 03.06.2026 Ср
2 мин
Нидерландцу хватило всего двух поединков, чтобы оказаться среди лучших боксеров супертяжелого веса
aimg Андрей Костенко
Проиграл Усику и попал в элиту: Верховен сенсационно ворвался в боксерские топ-рейтинги Усик сделал Верховена элитным боксером (фото: Getty Images)
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Нидерландский кикбоксер Рико Верховен вошел в обновленные версии топ-рейтингов ведущих боксерских организаций мира. Произошло это сразу после его поражения от Александра Усика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленные списки WBC и WBA.

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Уникальный взлет кикбоксера

Для Верховена поединок против Усика, который состоялся в египетской Гизе, стал лишь вторым в его профессиональной боксерской карьере (и первым за последние 12 лет). До этого Рико выходил на боксерский ринг только в апреле 2014 года, когда во втором раунде нокаутировал венгра Яноша Финферу, после чего полностью сосредоточился на кикбоксинге.

Несмотря на тотальное преимущество Усика в опыте, чемпион мира по кикбоксингу сумел навязать украинцу конкурентный бой и продержался почти полных 11 раундов, прежде чем потерпеть поражение техническим нокаутом.

Такая стойкость нидерландца заставила мировые боксерские организации мгновенно отреагировать на его перформанс:

  • В рейтинге WBC Верховен сенсационно занял 8-е место, войдя в ведущую восьмерку супертяжеловесов. Именно этот титул Рико мог отобрать у нашего чемпиона в случае победы.
  • В рейтинге WBA нидерландца включили в топ-15.

Как выглядят рейтинги организаций в супертяжелом весе

Рейтинг WBC

  • Чемпион - Александр Усик (Украина)
  • Временный чемпион - Агит Кабаел (Германия)

Топ-5

  1. Тайсон Фьюри (Великобритания)
  2. Лоуренс Околи (Великобритания)
  3. Мозес Итаума (Великобритания)
  4. Филип Хргович (Хорватия)
  5. Энтони Джошуа (Великобритания)
  • ...8. Рико Верховен (Нидерланды)

Рейтинг WBA

  • Чемпион - Александр Усик (Украина)
  • Регулярный чемпион - Мурат Гассиев

Топ-5

  1. Мозес Итаума (Великобритания)
  2. Джарелл Миллер (США)
  3. Тайсон Фьюри (Великобритания)
  4. Энтони Джошуа (Великобритания)
  5. Нелсон Хиса (Албания)
  • ...15. Рико Верховен (Нидерланды)

Что дальше: реванш или обязательная защита?

Вхождение Верховена в элитный список WBC накануне лично анонсировал президент организации Маурисио Сулейман. Руководитель также добавил, что готов и с радостью санкционирует возможный реванш между Усиком и Верховеном, поскольку первый поединок вызвал огромный ажиотаж.

Однако функционер четко подчеркнул, что о немедленном втором бое речь пока не идет, поскольку официальным и обязательным претендентом по линии Всемирного боксерского совета на бой против украинского чемпиона остается немецкий супертяжеловес Агит Кабаел.

Ранее Усик отреагировал на скандальное решение рефери остановить бой против Верховена.

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