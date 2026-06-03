Шаг к золоту: Украина разбила Венгрию и сыграет в финале Евро-2026 против чемпионов мира

Сборная Украины по мини-футболу продолжает свое феноменальное и триумфальное шествие на чемпионате Европы 2026 года в Братиславе. Украинцы разгромили команду Венгрии и гарантировали себе как минимум серебряные награды турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты полуфинальных поединков.
Старт встречи выдался напряженным, и команды долгое время делились разведкой. Однако концовка первого тайма полностью осталась за подопечными Украины.
На 22-й минуте Вадим Иванов после выверенного ассиста Дениса Бланка открыл счет ударом головой.
Не успели венгры оправиться, как уже через минуту сам Денис Бланк завершил стремительную контратаку точным выстрелом - 2:0.
Во втором тайме Венгрия пошла ва-банк и усилиями Тибора Кеса на 34-й минуте сократила отставание.
Однако интрига жила считанные секунды. Сразу в следующей атаке Вадим Иванов оформил дубль и вернул комфортное преимущество украинцев - 3:1.
После этого оборона соперника посыпалась: сначала Александр Колесников удачно сыграл на добивании, а в конце игры Дмитрий Сорокин поставил жирную точку в разгроме - 5:1.
Добавим, что на пути к своему историческому финалу Украина продемонстрировала невероятную сетку плей-офф, поочередно сняв со своего пути сборные Португалии (3:1), Грузии (4:0) и Венгрии (5:1).
Соперником украинцев в решающем поединке за трофей стал Азербайджан.
В сверхдраматическом втором полуфинале азербайджанцы в серии послематчевых пенальти (3:1 после 1:1 в основное время) выбили действующих чемпионов Европы - Сербию.
Сборная Азербайджана является действующим чемпионом мира, поэтому украинцев ждет сложнейший финал.
Последний раз эти команды встречались в апреле 2025 года в рамках Лиги наций - тогда матч завершился боевой ничьей 2:2.
Главный матч Евро-2026 Украина - Азербайджан состоится уже сегодня, 4 июня, в 21:30 по киевскому времени на TIPOS Arena в Братиславе.
Также мы сообщали, что уже определились все обладатели прямых путевок в Лигу чемпионов-2026/27.