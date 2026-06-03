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Шаг к золоту: Украина разбила Венгрию и сыграет в финале Евро-2026 против чемпионов мира

22:28 03.06.2026 Ср
2 мин
Наши казаки переписали историю в Братиславе, но впереди главный экзамен
aimg Екатерина Урсатий
Шаг к золоту: Украина разбила Венгрию и сыграет в финале Евро-2026 против чемпионов мира Сборная Украины по мини-футболу (фото: uaf.ua)
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Сборная Украины по мини-футболу продолжает свое феноменальное и триумфальное шествие на чемпионате Европы 2026 года в Братиславе. Украинцы разгромили команду Венгрии и гарантировали себе как минимум серебряные награды турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты полуфинальных поединков.

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Пять голов и абсолютное доминирование "сине-желтых"

Старт встречи выдался напряженным, и команды долгое время делились разведкой. Однако концовка первого тайма полностью осталась за подопечными Украины.

На 22-й минуте Вадим Иванов после выверенного ассиста Дениса Бланка открыл счет ударом головой.

Не успели венгры оправиться, как уже через минуту сам Денис Бланк завершил стремительную контратаку точным выстрелом - 2:0.

Во втором тайме Венгрия пошла ва-банк и усилиями Тибора Кеса на 34-й минуте сократила отставание.

Однако интрига жила считанные секунды. Сразу в следующей атаке Вадим Иванов оформил дубль и вернул комфортное преимущество украинцев - 3:1.

После этого оборона соперника посыпалась: сначала Александр Колесников удачно сыграл на добивании, а в конце игры Дмитрий Сорокин поставил жирную точку в разгроме - 5:1.

Добавим, что на пути к своему историческому финалу Украина продемонстрировала невероятную сетку плей-офф, поочередно сняв со своего пути сборные Португалии (3:1), Грузии (4:0) и Венгрии (5:1).

Битва за золото: против кого и когда будет играть Украина

Соперником украинцев в решающем поединке за трофей стал Азербайджан.

В сверхдраматическом втором полуфинале азербайджанцы в серии послематчевых пенальти (3:1 после 1:1 в основное время) выбили действующих чемпионов Европы - Сербию.

Сборная Азербайджана является действующим чемпионом мира, поэтому украинцев ждет сложнейший финал.

Последний раз эти команды встречались в апреле 2025 года в рамках Лиги наций - тогда матч завершился боевой ничьей 2:2.

Главный матч Евро-2026 Украина - Азербайджан состоится уже сегодня, 4 июня, в 21:30 по киевскому времени на TIPOS Arena в Братиславе.

Также мы сообщали, что уже определились все обладатели прямых путевок в Лигу чемпионов-2026/27.

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