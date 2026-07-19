Зруйнував вічний рекорд мундіалів: Олісе перевершив легендарного бразильця

Півзахисник збірної Франції Майкл Олісе вписав своє ім'я в історію світового футболу. Хавбек встановив абсолютний рекорд за кількістю результативних передач в одному турнірі.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт ФІФА.
До поєдинку за третє місце на ЧС-2026 Майкл Олісе вже мав у своєму активі 5 гольових пасів. Тобто півзахисник відставав від легендарного бразильського нападника Пеле всього на один асист.
Але ще два розкошних паси в бронзовому матчі проти англійців дозволили французу вийти на одноосібне перше місце. Жоден інший гравець не робив сім результативних передач за один чемпіонат світу.
Пеле встановив рекорд за кількістю асистів ще на тріумфальному для своєї збірної чемпіонаті світу-1970 у Мексиці. Король футболу тоді віддав 6 асистів і утримував цю планку понад пів століття.
Хронологія рекорду Майкла Олісе на полях Північної Америки виглядає так:
Попри унікальне та історичне досягнення свого лідера, збірна Франції залишає мундіаль у пригніченому настрої. У шаленому поєдинку за третє місце підопічні Дідьє Дешама все ж поступилися Англії з рахунком 4:6 і завершили чемпіонат світу взагалі без медалей.
А от хто все ж стане чемпіоном світу, з'ясують збірні Іспанії та Аргентини. А ми розповіли все, що необхідно знати про цей матч та де його подивитись.