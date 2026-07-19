"Вболіватиму за Аргентину": екснападник "Динамо" поділився прогнозом на фінал ЧС-2026

Хто фаворит на думку Артема Кравця

37-річний футболіст не має особливих очікувань щодо фінальної гри, однак віддає симпатії аргентинській команді. Щоправда, збірна Іспанії, на думку Кравця, може перемогти у цьому матчі, якщо складеться одна важлива обставина.

"У мене немає очікувань. Буду вболівати за Аргентину, просто тому що мені подобається ця збірна більше ніж Іспанія. Якщо Іспанія забʼє першою, то вони виграють цю гру", – відзначив Артем Кравець.

Шлях Аргентини до фіналу

На ЧС-2026 аргентинська команда потрапила до групи J, у якій протистояла командам Австрії, Алжиру та Йорданії. Збіравши врожай з трьох перемог, Аргентина набрала 9 очок та з першого місця пройшла до плей-оф.

В 1/16 фіналу біло-блакитні вибили зі змагань команду Кабо-Верде (3:2), а в 1/8 впоралися зі збірною Єгипту (3:2). У чвертьфіналі зупинити аргентинців не змогла Швейцарія (3:1), а у півфіналі підопічні Ліонеля Скалоні здолали Англію (2:1).

Шлях Іспанії до фіналу

Команда Луїса де ла Фуенте потрапила до групи із Кабо-Верде, Саудівською Аравією та Уругваєм. Після нічиєї (0:0) із Кабо-Верде, іспанці виграли у Саудівської Аравії та Уругваю і вийшли до плей-оф. В 1/16 була розбита Австрія (3:0), в 1/8 із мінімальним рахунком 1:0 іспанці перемогли Португалію.

У чвертьфіналі "Фурія Роха" подужала команду Бельгії (2:1), а у півфіналі пройшла Францію (2:0).