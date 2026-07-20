Іспанія виграла ЧС-2026, здолавши безпорадну Аргентину

Іспанія - Аргентина - 1:0 (в додатковий час)

Гол: Ферран Торрес, 106.

Передматчеве шоу

Перед стартовим свистком на газон стадіону "МетЛайф" в штаті Нью-Джерсі вийшли зірки світового рівня. Гімн Сполучених Штатів виконала Дженніфер Хадсон. А після неї офіційний гімн ФІФА виконало тріо - Роббі Вільямс, Ніколь Шерзінгер та Лаура Паузіні.

І насамкінець із надихаючою промовою про здатність Кубка світу об'єднувати людей, виступив голлівудський актор Том Круз. Після нього пролунало живе виконання гімнів Іспанії та Аргентини - і на поле вийшли головні зірки сьогоднішнього вечора.

Зірки були присутні не лише на трибунах - деякі з них також вийшли на газон стадіону в Нью-Джерсі (Фото: FIFA)

Контроль Іспанії, але обмаль моментів

Старт матчу залишився повністю за іспанцями - "Фурія Роха" впевнено контролювала м'яч, а також шокувала суперника пресингом та постійно змушувала аргентинців помилятися.

З цього контролю прийшов і перший удар по воротах - на 5-й хвилині Ольмо дотепно розвернувся в центрі поля і створив момент для Ямаля. Але удар Ламіна впевнено забрав Еміліано Мартінес.

Після цього гра тимчасово розкрилась, і обидві команди створили свої моменти завдяки тиску в перехідних фазах. Проте наступного удару по воротах довелося чекати майже до самого кінця тайму - помилка аргентинців в захисті вивела Оярсабаля на ударну позицію, проте удар у нього не вийшов.

Цікаві події відбувались не лише на полі - в якийсь момент оператори показали президентів США та ФІФА на трибунах. І рівно в цей момент Дональду Трампу принесли Кубок світу.

Міні-Супербоул в перерві

В ФІФА заздалегідь анонсували шоу в перерві фіналу - воно тривало близько 11 хвилин, як і обіцяли. Але в цю паузу встигли виступити Мадонна (в компанії з Роналдіньйо та Роналдо), гурт BTS, Джастін Бібер та Шакіра.

А крім цих хедлайнерів місце на стадіоні знайшлось також нігерійському музиканту Burna Boy, венесуельському диригенту Густаво Дудамелю та дитячому хору PS22 за участю гурту Coldplay. Також то тут, то там виникали персонажі "Вулиці Сезам" і "Маппет-шоу", а також актори Джейсон Судейкіс та Брендан Хант. Вони виступили в своїх ролях з футбольного серіалу "Тед Лассо".

Головні зірки шоу в перерві (Фото: FIFA)

Самоусунення Енцо, тиск "Фурії Рохи"

В другому таймі картинка матчу практично не змінилася - Іспанія контролює м'яч та матч. Збірна Аргентини намагається грати другим номером, проте моменти виникали лише біля воріт "Альбіселесте".

Красномовна статистика станом на 67-му хвилину - нуль підходів до воріт у Аргентини (Статистика - FIFA)

Але що варто відзначити - так це поступове збільшення фолів на полі. Запалив гру Леандро Паредес, який з'явився на полі в перерві, і вже за кілька хвилин отримав жовту картку.

Але червоне світло перед собою побачив не він - а Енцо Фернандес. Аргентинський хавбек отримав першу жовту картку за розмови з арбітром, а другу - за жорсткий фол на Пау Кубарсі. Тож зрештою в екстра-тайми "Альбіселесте" увійшли в меншості.

Енцо дістав видалення за кілька хвилин до кінця основного часу (Фото: FIFA)

Доленосні екстра-тайми

В додаткові 30 хвилин тиск Іспанії нікуди не зник. І на 106-й хвилині цей тиск приніс плоди - Ніко Вільямс скинув на Феррана Торреса, і нападник "Фурії Рохи" переграв Еміліано Мартінеса.

Аргентинці в останні хвилини змогли завдати кілька ударів, у тому числі й у ворота. Але забити їм так і не вдалося. А фінальний свисток зафіксував - Іспанія вдруге в історії стала чемпіоном світу!