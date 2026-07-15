ua en ru
Ср, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Скандал в збірній Англії: Тухель відверто розповів про розмову з Беллінгемом

12:30 15.07.2026 Ср
2 хв
Тренер спробував загасити пожежу після того, як зірка команди публічно пішов проти нього
aimg Малюгін Микита
Скандал в збірній Англії: Тухель відверто розповів про розмову з Беллінгемом Томас Тухель робив критичні заяви на адресу Беллінгема (Фото: Getty Images)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель заперечив чутки про розкол у команді через публічну суперечку з Джудом Беллінгемом. Фахівець запевнив, що вони залагодили всі непорозуміння перед грою з Аргентиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Напруга виникла після важкої перемоги Англії над Норвегією (2:1) у чвертьфіналі ЧС. Попри дубль Беллінгема, Тухель заявив, що "не задоволений грою команди".

Зірковий хавбек "Реала" не став мовчати й публічно закликав тренера до позитиву. Ситуацію підігрів і минулорічний інцидент, коли німецький коуч зізнався, що його мати вважає деякі витівки Джуда на полі "огидними".

Позиція Томаса Тухеля

Німецький фахівець поспішив запевнити журналістів, що конфлікт повністю вичерпано, а преса просто намагається роздути сенсацію на порожньому місці.

"Журналісти просто вирізали всі мої компліменти на адресу Джуда, підсунули йому лише критику одразу після виснажливих 120 хвилин на полі й чекали спокійної реакції. Це було несправедливо щодо нього", - заявив Томас Тухель.

Німецький фахівець додав, що мікроклімат у команді перед вирішальним матчем залишається чудовим.

Шалена форма Беллінгема

Попри розбіжності з тренером, Джуд проводить видатний мундіаль і є головною зброєю "трьох левів". Наразі півзахисник бере участь у гонці бомбардирів мундіалю.

При цьому 4 з 6 голів Джуда прийшлися на матчі плей-офф та багато в чому стали рятівними - він оформив по дублю в іграх проти Мексики та Норвегії. Ще по одному голу він забив хорватам та панамцям на груповому етапі.

А вже сьогодні Джуд Беллінгем та збірна Англії зустрінуться в ключовому протистоянні із Аргентиною. Ми розповідали, чого варто очікувати від цього протистояння, та де його дивитися.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЧС 2026 Футбол Збірна Англії
Новини
Корецький вже зустрівся зі "Слугами народу" як кандидат в прем'єри: всі деталі
Корецький вже зустрівся зі "Слугами народу" як кандидат в прем'єри: всі деталі
Аналітика
Від Катовиць до Балі: куди і навіщо київські забудовники переносять будівельні майданчики
Марія Волощукредактор РБК-Україна Від Катовиць до Балі: куди і навіщо київські забудовники переносять будівельні майданчики