Сенсація на Ролан Гаррос: як виліт першої ракетки змінив долю Костюк

10 геймів поспіль та "бублик" для першої ракетки

Поєдинок на паризькому ґрунті тривав 2 години 14 хвилин і завершився розгромним фінальним акордом на користь Шнайдер - 3:6, 7:5, 6:0.

Матч розвивався за класичним сценарієм Сабалєнки, яка впевнено забрала перший сет і вела у другій партії з рахунком 5:3.

Проте за крок до загальної перемоги в гри лідерки рейтингу стався катастрофічний психологічний та ігровий збій.

Шнайдер перехопила ініціативу, виграла неймовірні 10 геймів поспіль та буквально знищила суперницю у вирішальному сеті, повісивши Сабалєнці принизливий "бублик" (6:0).

Завдяки цьому камбеку Шнайдер стала останньою півфіналісткою мейджора і в 1/2 фіналу зіграє проти головної сенсації турніру - польки Маї Хвалінської (114-та в рейтингу WTA).

Марта Костюк - головна фаворитка Ролан Гаррос-2026

Виліт Сабалєнки повністю перекроїв букмекерські котирування.

Оскільки чинна чемпіонка Іга Швьонтек була вибита нашою Мартою Костюк ще в 1/8 фіналу, саме 23-річна українка тепер офіційно є головною фавориткою Ролан Гаррос.

Вже у четвер, 4 червня, орієнтовно о 16:00 за київським часом на центральному корті імені Філіппа Шатріє Костюк проведе свій історичний півфінал проти росіянки Мірри Андрєєвої (8-ма ракетка світу).

Фактор Костюк: Марта проводить найкращий сезон у кар'єрі та залишається абсолютно непереможеною на ґрунті, маючи за плечима шалену серію з 17 перемог поспіль (включно з титулами у Руані та на WTA 1000 в Мадриді).

Марта проводить найкращий сезон у кар'єрі та залишається абсолютно непереможеною на ґрунті, маючи за плечима шалену серію з (включно з титулами у Руані та на WTA 1000 в Мадриді). Очні дуелі: Українка має психологічну перевагу над Андрєєвою, адже двічі обіграла її цього року (у Брісбені та у вищезгаданому фіналі Мадрида).

Українка має психологічну перевагу над Андрєєвою, адже двічі обіграла її цього року (у Брісбені та у вищезгаданому фіналі Мадрида). Прогноз букмекерів: Фахівці вважають Костюк фавориткою принципового протистояння. Коефіцієнт на її перемогу становить 1.72 проти 2.10 на росіянку.

У разі успіху Марта Костюк стане першою тенісисткою в історії України, яка пройде до фіналу одиночного розряду на турнірах серії Grand Slam.

В Україні пряму трансляцію надважливого матчу з українським коментарем покаже платформа MEGOGO та канали Eurosport.