Програв Усику та потрапив у еліту: Верховен сенсаційно увірвався в боксерські топ-рейтинги

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен увійшов до оновлених версій топ-рейтингів провідних боксерських організацій світу. Сталося це одразу після його поразки від Олександра Усика.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлені списки WBC та WBA.
Для Верховена поєдинок проти Усика, який відбувся в єгипетській Гізі, став лише другим у його професійній боксерській кар'єрі (і першим за останні 12 років). До цього Ріко виходив на боксерський ринг лише у квітні 2014 року, коли у другому раунді нокаутував угорця Яноша Фінферу, після чого повністю зосередився на кікбоксингу.
Попри тотальну перевагу Усика в досвіді, чемпіон світу з кікбоксингу зумів нав'язати українцю конкурентний бій і протримався майже повних 11 раундів, перш ніж зазнати поразки технічним нокаутом.
Така стійкість нідерландця змусила світові боксерські організації миттєво відреагувати на його перформанс:
Топ-5
Топ-5
Входження Верховена до елітного списку WBC напередодні особисто анонсував президент організації Маурісіо Сулейман. Керівник також додав, що готовий та з радістю санкціонує можливий реванш між Усиком та Верховеном, оскільки перший поєдинок викликав величезний ажіотаж.
Проте функціонер чітко підкреслив, що про негайний другий бій мова поки не йде, оскільки офіційним та обов'язковим претендентом за лінією Всесвітньої боксерської ради на бій проти українського чемпіона залишається німецький суперважковаговик Агіт Кабаєл.
Раніше Усик відреагував на скандальне рішення рефері зупинити бій проти Верховена.