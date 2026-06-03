Програв Усику та потрапив у еліту: Верховен сенсаційно увірвався в боксерські топ-рейтинги

Унікальний зліт кікбоксера

Для Верховена поєдинок проти Усика, який відбувся в єгипетській Гізі, став лише другим у його професійній боксерській кар'єрі (і першим за останні 12 років). До цього Ріко виходив на боксерський ринг лише у квітні 2014 року, коли у другому раунді нокаутував угорця Яноша Фінферу, після чого повністю зосередився на кікбоксингу.

Попри тотальну перевагу Усика в досвіді, чемпіон світу з кікбоксингу зумів нав'язати українцю конкурентний бій і протримався майже повних 11 раундів, перш ніж зазнати поразки технічним нокаутом.

Така стійкість нідерландця змусила світові боксерські організації миттєво відреагувати на його перформанс:

У рейтингу WBC Верховен сенсаційно посів 8-ме місце, увійшовши до чільної вісімки суперважковаговиків. Саме цей титул Ріко міг відібрати у нашого чемпіона в разі перемоги.

Верховен сенсаційно посів 8-ме місце, увійшовши до чільної вісімки суперважковаговиків. Саме цей титул Ріко міг відібрати у нашого чемпіона в разі перемоги. У рейтингу WBA нідерландця включили до топ-15.

Як виглядають рейтинги організацій у надважкій вазі

Рейтинг WBC

Чемпіон – Олександр Усик (Україна)

– Олександр Усик (Україна) Тимчасовий чемпіон – Агіт Кабаєл (Німеччина)

Топ-5

Тайсон Фʼюрі (Велика Британія) Лоуренс Околі (Велика Британія) Мозес Ітаума (Велика Британія) Філіп Хрговіч (Хорватія) Ентоні Джошуа (Велика Британія)

…8. Ріко Верховен (Нідерланди)

Рейтинг WBA

Чемпіон – Олександр Усик (Україна)

– Олександр Усик (Україна) Регулярний чемпіон – Мурат Гассієв

Топ-5

Мозес Ітаума (Велика Британія) Джарелл Міллер (США) Тайсон Ф'юрі (Велика Британія) Ентоні Джошуа (Велика Британія) Нелсон Хіса (Албанія)

…15. Ріко Верховен (Нідерланди)

Що далі: реванш чи обов'язковий захист?

Входження Верховена до елітного списку WBC напередодні особисто анонсував президент організації Маурісіо Сулейман. Керівник також додав, що готовий та з радістю санкціонує можливий реванш між Усиком та Верховеном, оскільки перший поєдинок викликав величезний ажіотаж.

Проте функціонер чітко підкреслив, що про негайний другий бій мова поки не йде, оскільки офіційним та обов'язковим претендентом за лінією Всесвітньої боксерської ради на бій проти українського чемпіона залишається німецький суперважковаговик Агіт Кабаєл.