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Програв Усику та потрапив у еліту: Верховен сенсаційно увірвався в боксерські топ-рейтинги

16:03 03.06.2026 Ср
2 хв
Нідерландцю вистачило лише двох поєдинків, аби опинитися серед найкращих боксерів надважкої ваги
aimg Андрій Костенко
Програв Усику та потрапив у еліту: Верховен сенсаційно увірвався в боксерські топ-рейтинги Усик зробив Верховена елітним боксером (фото: Getty Images)
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Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен увійшов до оновлених версій топ-рейтингів провідних боксерських організацій світу. Сталося це одразу після його поразки від Олександра Усика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлені списки WBC та WBA.

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Унікальний зліт кікбоксера

Для Верховена поєдинок проти Усика, який відбувся в єгипетській Гізі, став лише другим у його професійній боксерській кар'єрі (і першим за останні 12 років). До цього Ріко виходив на боксерський ринг лише у квітні 2014 року, коли у другому раунді нокаутував угорця Яноша Фінферу, після чого повністю зосередився на кікбоксингу.

Попри тотальну перевагу Усика в досвіді, чемпіон світу з кікбоксингу зумів нав'язати українцю конкурентний бій і протримався майже повних 11 раундів, перш ніж зазнати поразки технічним нокаутом.

Така стійкість нідерландця змусила світові боксерські організації миттєво відреагувати на його перформанс:

  • У рейтингу WBC Верховен сенсаційно посів 8-ме місце, увійшовши до чільної вісімки суперважковаговиків. Саме цей титул Ріко міг відібрати у нашого чемпіона в разі перемоги.
  • У рейтингу WBA нідерландця включили до топ-15.

Як виглядають рейтинги організацій у надважкій вазі

Рейтинг WBC

  • Чемпіон – Олександр Усик (Україна)
  • Тимчасовий чемпіон – Агіт Кабаєл (Німеччина)

Топ-5

  1. Тайсон Фʼюрі (Велика Британія)
  2. Лоуренс Околі (Велика Британія)
  3. Мозес Ітаума (Велика Британія)
  4. Філіп Хрговіч (Хорватія)
  5. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
  • …8. Ріко Верховен (Нідерланди)

Рейтинг WBA

  • Чемпіон – Олександр Усик (Україна)
  • Регулярний чемпіон – Мурат Гассієв

Топ-5

  1. Мозес Ітаума (Велика Британія)
  2. Джарелл Міллер (США)
  3. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
  4. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
  5. Нелсон Хіса (Албанія)
  • …15. Ріко Верховен (Нідерланди)

Що далі: реванш чи обов'язковий захист?

Входження Верховена до елітного списку WBC напередодні особисто анонсував президент організації Маурісіо Сулейман. Керівник також додав, що готовий та з радістю санкціонує можливий реванш між Усиком та Верховеном, оскільки перший поєдинок викликав величезний ажіотаж.

Проте функціонер чітко підкреслив, що про негайний другий бій мова поки не йде, оскільки офіційним та обов'язковим претендентом за лінією Всесвітньої боксерської ради на бій проти українського чемпіона залишається німецький суперважковаговик Агіт Кабаєл.

Раніше Усик відреагував на скандальне рішення рефері зупинити бій проти Верховена.

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