Попри помилку організаторів: Онофрійчук стала володаркою Кубку світу-2026 у вправах з обручем

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виборола срібну медаль на етапі Кубка світу 2026 року з художньої гімнастики. Таокж 18-річна спортсменка піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу за підсумками всіх виступів у вправах з обручем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію художньої гімнастики України .

На етапі в Мілані судді оцінили виступ Онофрійчук з обручем у 29.550 бали. При чому 8.000 балів Таїсія отримала за виконання (найбільша оцінка серед всіх фіналісток). Цього не вистачило, щоб обійти італійську гімнастку Софію Раффаелі, яка завершила виступи із оцінкою 29.650.

Частково поразку українки можна пояснити помилкою з боку організаторів - вони не увімкнули музику з першого разу, через що Таїсія була змушена вдруге виходити на килим для показу свого номера.

Шлях до "золота"

Проте цього виявилось достатньо, щоб за підсумками всіх чотирьох етапів Онофрійчук тріумфувала у вправі з обручем. Навіть пропустивши етап в Ташкенті, українка на 20 балів обійшла Софію Раффаелі.

Таїсія Онофрійчук , Україна - 145 очок (50 очок за етап у Софії, 0 - у Ташкенті, 50 - у Баку та 45 - у Мілані).

, Україна - 145 очок (50 очок за етап у Софії, 0 - у Ташкенті, 50 - у Баку та 45 - у Мілані). Софія Раффаелі , Італія - 125 очок (40+0+35+50).

, Італія - 125 очок (40+0+35+50). Тахміна Ікромова, Узбекистан - 110 очок (0+50+20+40)

Підсумки Кубка світу-2026

В особистому багатоборстві Таїсія Онофрійчук посіла підсумкове друге місце - їй не вистачило всього 10 балів до результату німкені Дар'і Варфоломєєв.

Загалом в активі 18-річної українки вісім медалей на етапах Кубка світу.