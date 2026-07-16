Олійникова розбила "нейтральну" суперницю в двох сетах
Українська тенісистка Олександра Олійникова здобула переконливу перемогу в другому колі турніру категорії WTA 250 в румунських Яссах. Спортсменка впевнено здолала "нейтральну" росіянку Олену Приданкіну.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Поєдинок другого раунду пройшов під повним диктатом української тенісистки. Олійникова продемонструвала потужну гру та, реалізувавши сім брейк-пойнтів, практично не залишила суперниці шансів на порятунок.
Зустріч завершилася швидким розгромом у двох сетах - 6:1, 6:2 на користь українки.
Історичний прорив
Завдяки цьому тріумфу Олександра вдруге у своїй професійній кар'єрі зуміла вийти до чвертьфіналу змагань на рівні WTA-туру. Дебютний успіх стався у лютому цього року.
Тоді на турнірі WTA 250 у Клуж-Напоці Олійникова зуміла сенсаційно дійти до стадії півфіналу.
Наступна опонентка
У матчі за вихід до чергового півфіналу на Олександру Олійникову чекає серйозний іспит.
Її наступною суперницею стане представниця Франції Клара Бюрель. Француженка виступає на турнірі в Яссах вперше після річної паузи. Причиною паузи став розрив хрестоподібної зв’язки під час матчу за збірну в квітні 2025-го року.
Раніше ми повідомляли, що Олійникова зберегла за собою статус третьої ракетки України в оновленому рейтингу WTA.