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Олійникова розбила "нейтральну" суперницю в двох сетах

17:08 16.07.2026 Чт
1 хв
Українка вийшла до чвертьфіналу вдруге в сезоні
aimg Малюгін Микита
Олійникова розбила "нейтральну" суперницю в двох сетах Олійникова проводить успішний сезон в Турі (Фото: Getty Images)
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Українська тенісистка Олександра Олійникова здобула переконливу перемогу в другому колі турніру категорії WTA 250 в румунських Яссах. Спортсменка впевнено здолала "нейтральну" росіянку Олену Приданкіну.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Поєдинок другого раунду пройшов під повним диктатом української тенісистки. Олійникова продемонструвала потужну гру та, реалізувавши сім брейк-пойнтів, практично не залишила суперниці шансів на порятунок.

Зустріч завершилася швидким розгромом у двох сетах - 6:1, 6:2 на користь українки.

Історичний прорив

Завдяки цьому тріумфу Олександра вдруге у своїй професійній кар'єрі зуміла вийти до чвертьфіналу змагань на рівні WTA-туру. Дебютний успіх стався у лютому цього року.

Тоді на турнірі WTA 250 у Клуж-Напоці Олійникова зуміла сенсаційно дійти до стадії півфіналу.

Наступна опонентка

У матчі за вихід до чергового півфіналу на Олександру Олійникову чекає серйозний іспит.

Її наступною суперницею стане представниця Франції Клара Бюрель. Француженка виступає на турнірі в Яссах вперше після річної паузи. Причиною паузи став розрив хрестоподібної зв’язки під час матчу за збірну в квітні 2025-го року.

Раніше ми повідомляли, що Олійникова зберегла за собою статус третьої ракетки України в оновленому рейтингу WTA.

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