Офіційно: легендарний Леонардо повернувся в італійський футбол у новій ролі

Колишній спортивний директор ПСЖ та "Мілана" Леонардо офіційно став головним радником структури італійських збірних. Бразилець працюватиме у тандемі зі своїм багаторічним колегою Паоло Мальдіні, якого призначили технічним директором Федерації футболу Італії (FIGC).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне оголошення Федерації футболу Італії (FIGC) .

Головною несподіванкою масштабної реформи італійського футболу стало залучення іноземного топменеджера на ключову посаду. Леонардо обійняв посаду зовнішнього радника Club Italia - структури, яка керує всіма національними збірними країни.

Бразильський фахівець, відомий своєю успішною управлінською роботою в Парижі та Мілані, відповідатиме за стратегічний розвиток, міжнародні зв'язки та інтеграцію сучасних футбольних трендів. Його головне завдання - посилити позиції італійського футболу на світовій арені та оптимізувати роботу скаутських служб федерації.

Президент FIGC Джованні Малаго підкреслив, що міжнародний досвід Леонардо та його глибоке знання італійського менталітету є ідеальним поєднанням для реалізації нової спортивної стратегії країни.

Возз'єднання легендарного дуету Мальдіні - Леонардо

Призначення Леонардо відбулося одночасно з поверненням до великого футболу його близького друга та експартнера по "Мілану" Паоло Мальдіні.

Легендарний захисник отримав абсолютну владу над вертикаллю національних команд, обійнявши посаду технічного директора FIGC та президента Club Italia.

Мальдіні та Леонардо вже працювали разом як керівники у "Мілані" в період з 2018-го по 2019-й роки. Федерація вирішила відтворити цей успішний управлінський тандем.

Леонардо працюватиме у прямому контакті з Мальдіні, консультуючи його з питань трансферного ринку, роботи з молодіжними академіями та реорганізації технічних штабів збірних.

Радикальні зміни в "Скуадрі Адзуррі"

Рішення запросити Леонардо та Мальдіні є частиною глобального плану модернізації італійського футболу, який тривалий час перебував у кризі.

Керівництво федерації прагне створити єдину модель підготовки гравців - від юнацьких команд до головної збірної країни. Внесок Леонардо як радника має забезпечити свіжий погляд "ззовні", оскільки він має зв'язки по всьому світу. Нове керівництво розпочне виконання своїх обов'язків негайно, щоб сформувати нову дорожню карту для "Скуадри Адзурри".