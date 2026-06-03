Крок до золота: Україна розбила Угорщину та зіграє у фіналі Євро-2026 проти чемпіонів світу

П'ять голів та абсолютне домінування "синьо-жовтих"

Старт зустрічі видався напруженим, і команди тривалий час ділилися розвідкою. Проте кінцівка першого тайму повністю залишилася за підопічними України.

На 22-й хвилині Вадим Іванов після вивіреного асисту Дениса Бланка відкрив рахунок ударом головою.

Не встигли угорці оговтатися, як уже за хвилину сам Денис Бланк завершив стрімку контратаку точним пострілом - 2:0.

У другому таймі Угорщина пішла ва-банк і зусиллями Тібора Кеса на 34-й хвилині скоротила відставання.

Проте інтрига жила лічені секунди. Одразу в наступній атаці Вадим Іванов оформив дубль і повернув комфортну перевагу українців - 3:1.

Після цього оборона суперника посипалася: спочатку Олександр Колесников вдало зіграв на добиванні, а наприкінці гри Дмитро Сорокін поставив жирну крапку у розгромі - 5:1.

Додамо, що на шляху до свого історичного фіналу Україна продемонструвала неймовірну сітку плей-офф, почергово знявши зі свого шляху збірні Португалії (3:1), Грузії (4:0) та Угорщини (5:1).

Битва за золото: проти кого та коли гратиме Україна

Суперником українців у вирішальному поєдинку за трофей став Азербайджан.

У наддраматичному другому півфіналі азербайджанці в серії післяматчевих пенальті (3:1 після 1:1 в основний час) вибили чинних чемпіонів Європи - Сербію.

Збірна Азербайджану є чинним чемпіоном світу, тож на українців чекає надскладний фінал.

Востаннє ці команди зустрічалися у квітні 2025 року в межах Ліги націй - тоді матч завершився бойовою нічиєю 2:2.

Головний матч Євро-2026 Україна - Азербайджан відбудеться вже сьогодні, 4 червня, о 21:30 за київським часом на TIPOS Arena в Братиславі.