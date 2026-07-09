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Битва за виживання в еліті: оновилася таблиця жіночої Ліги націй з волейболу

09:54 09.07.2026 Чт
3 хв
"Синьо-жовті" поступилися Італії та опинилися на межі вильоту. Що чекає на команду далі
aimg Катерина Урсатій
Битва за виживання в еліті: оновилася таблиця жіночої Ліги націй з волейболу Жіноча збірна України з волейболу (фото: en.volleyballworld.com)
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У жіночій Лізі націй з волейболу 2026 року завершилися стартові поєдинки третього ігрового тижня. За підсумками десятого змагального дня оновилася проміжна турнірна таблиця, де збірна України веде напружену боротьбу за збереження прописки в еліті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на офіційний сайт Volleyball National Leage .

Бій проти чемпіонок та результати туру

На старті заключного змагального тижня українки зустрілися з грізним суперником - чинними чемпіонками світу з Італії. Сенсації не сталося, "синьо-жовті" поступилися з рахунком 1:3.

Наші волейболістки змогли нав'язати боротьбу та забрати другу партію, але на більше команди не вистачило.

Загалом цей ігровий день видався безкомпромісним. У двох матчах суперницям довелося грати максимальні п'ять сетів, аби виявити сильнішого. Натомість Сербія, США та Нідерланди не залишили шансів своїм опоненткам, оформивши впевнені перемоги "всуху".

Усі результати старту третього тижня:

  • Туреччина - Польща - 3:1 (27:25, 20:25, 25:19, 25:19)
  • Таїланд - США - 0:3 (21:25, 18:25, 20:25)
  • Японія - Бразилія - 1:3 (20:25, 25:19, 19:25, 23:25)
  • Бельгія - Домініканська Республіка - 3:2 (25:19, 25:20, 14:25, 24:26, 15:12)
  • Україна - Італія - 1:3 (15:25, 25:23, 10:25, 21:25)
  • Китай - Канада - 2:3 (25:19, 17:25, 22:25, 25:23, 11:15)
  • Франція - Нідерланди - 0:3 (22:25, 18:25, 23:25)
  • Чехія - Німеччина - 1:3 (25:22, 15:25, 22:25, 17:25)
  • Сербія - Болгарія - 3:0 (25:16, 25:19, 27:25)

Боротьба за виживання: положення команд

Після десяти ігрових днів підопічні Якуба Глушака залишаються на 15-й сходинці загального заліку. Завдання команди незмінне - зберегти місце в елітному дивізіоні на наступний сезон.

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Поки що нижче за нас розташувалася Болгарія (яка має аналогічну кількість перемог, але гіршу різницю сетів), а також Домініканська Республіка та Франція. Останні взагалі замикають пелотон лише з одним виграним матчем.

Турнірна таблиця (після матчів 9 липня):

  1. США - 8 перемог, 23 очки (24:6)
  2. Бразилія - 8 перемог, 23 очки (26:11)
  3. Італія - 7 перемог, 21 очко (23:10)
  4. Туреччина - 7 перемог, 18 очок (22:14)
  5. Польща - 6 перемог, 17 очок (22:15)
  6. Канада - 6 перемог, 17 очок (22:16)
  7. Японія - 6 перемог, 16 очок (20:15)
  8. Нідерланди - 5 перемог, 15 очок (18:12)
  9. Китай - 5 перемог, 15 очок (20:17)
  10. Німеччина - 4 перемоги, 14 очок (18:19)
  11. Чехія - 4 перемоги, 11 очок (13:17)
  12. Бельгія - 4 перемоги, 10 очок (16:23)
  13. Сербія - 3 перемоги, 13 очок (18:18)
  14. Таїланд - 2 перемоги, 9 очок (12:22)
  15. Україна - 2 перемоги, 6 очок (13:25)
  16. Болгарія - 2 перемоги, 5 очок (8:23)
  17. Домініканська Республіка - 1 перемога, 6 очок (10:25)
  18. Франція - 1 перемога, 4 очки (9:26)

Формат плей-офф та календар збірної України

За регламентом Ліги націй до вирішальної стадії (плейоф) проб'ються лише сім найкращих команд турніру. Восьму путівку автоматично отримає збірна країни, яка прийматиме фінальний розіграш.

Попереду в української збірної ще три надважливі поєдинки, які визначать долю прописки в еліті. Наступний виклик - матч проти збірної Китаю.

Розклад найближчих ігор "синьо-жовтих":

  • 9 липня (четвер), 15:30. Китай - Україна
  • 10 липня (п'ятниця), 12:00. Україна - Домініканська Республіка
  • 12 липня (неділя), 06:00. Бельгія - Україна

Офіційним транслятором жіночої Ліги націй в Україні є "Суспільне Спорт". Усі поєдинки можна подивитися наживо на їхній цифровій платформі, в ефірі місцевих телеканалів мовника, а також на YouTube-каналі "Суспільне Спорт".

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